Samanyolu Haber /Dünya / Portekiz'de orman yangını: 43 ölü /18 Haziran 2017 10:57

Portekiz'de orman yangını: 43 ölü

Portekiz'de çıkan orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi. Kurbanların çoğunu, otomobille bölgeden kaçanların oluşturduğu bildirildi.

Portekiz'de orman yangını: 43 ölü

Portekiz'in başkenti Lizbon'un 200 km. kuzeydoğusundaki Pedrógão Grande bölgesinde cumartesi günü öğleden sonra saatlerinde çıkan orman yangınında can kaybı arttı.

Portekiz İçişleri Bakanı Jorge Gomes, Lusa ajansına yaptığı açıklamada yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiğini söyledi. Bakan, hayatını kaybedenlerin çoğunun otomobilleriyle yangın bölgesinden kaçmaya çalışan kişiler olduğunu ifade etti. Portekiz Başbakanı Antonio Costa ise ülkenin son yılların en büyük felaketiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Portekiz Sivil Koruma Birimi'inin açıklamasına göre, yangını söndürme çalışmalarına 224 itfaiye aracı ve 692 itfaiye görevlisi katıldı.
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