"Anlaşılan iş başa düştü"

'Başkanlık anayasası' oylaması sürerken Mansur Yavaş'tan açıklama:





CHP'nin son yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği MHP'li Mansur Yavaş, dün akşam TBMM'deki 'başkanlık anayasası' görüşmeleri sırasında, Twitter hesabı üzerinden dikkat çekici bir açıklama yaptı.







"Anlaşılan İş başa düştü. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Milletçe Yavaş Yavaş kolları sıvayalım" diyen Mansur Yavaş'ın sözleri "MHP liderliğine mi aday olacak?" sorularını beraberinde getirdi. Sözlerinin, Twitter gündemine oturması üzerine açıklamalarına devam eden Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:





- Egosuz, önyargısız, partisiz, lidersiz ve hiyerarşi olmadan birleşip çözelim. Kırıp dökmeden daha fazla ayrışıp bölünmeden karar verelim.





- Partiler yerine sivil toplumun konuyu önyargısız tüm yönleriyle kendi arasında tartışması ve karar vermesi sağlıklı bir sonuç doğuracaktır.





- Bu sağlıklı tartışmanın yapılabilmesi için partisiz,önyargısız ve konusunda uzman kişiler bir araya gelmeli ve toplumu bilgilendirmelidir.





- Kendi fikrine güvenmeyenler ise çıkan sonucu da beğenmeyecek ve halkı suçlayacaklardır. Fikrine güvenen ise kendine de güvenir ve başarır.





- Halkı küçümseyip cahillikle suçlayanlar kendi becerisizliklerini, başarısızlıklarını örtmektedirler. Çalışıp,gayret etmez mucize beklerler.





- Bu yüzden neden "Evet" neden "Hayır" denmesi gerektiğini, endişeleri, tereddütleri topluma partilerden çok STK'ların anlatması uygundur.





- Aday filan değilim. Siyasetsiz, şiddetsiz, küfürsüz, kavga ve hakaret olmadan sivil bir tartışma platformu. Olmaz-yapılmaz diyenler kenara!!





- Kimsenin konudan haberi bile yok. Kişileri değil konuyu tartışalım. Suçlu olan halk değil halka meramını anlatamayanlardır. (Ben dahil)