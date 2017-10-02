Türkiye'nin gelmiş geçmiş en maliyetli ihalesi de Cengiz'e

Köprü yaptı, havalimanı yapıyor, cezaevi sırada





Kamudan aldığı işlerle dikkat çeken işadamı Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat; İstanbul'da 3. havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, baraj, HES, maden, yüksek hızlı tren, karayolu, tünel, liman ve nükleer santralden sonra şimdi de cezaevi işine el attı. Hükümete yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat'ın patronu Mehmet Cengiz ilk kez girdiği cezaevi işinde ipi göğüslerse kazandığı ihale sayısı 54'e çıkmış olacak. Adalet Bakanlığı, yaklaşık maliyeti 1.1 milyar liranın üzerinde olması nedeniyle Konya'da inşa edeceği Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü ihalesini ikiye böldü. Bakanlık, Konya Yüksek Güvenlikli Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu yapım işi için ihale açtı.







MALİYETTEN YÜZDE 10 FAZLA!





27 Eylül'de “davetiye” ile yapılan ilk ihaleye; Cengiz İnşaat, Limak İnşaat ile Özaltın+Stroysnab Kontrakt konsorsiyumu firmaları çağırıldı. Pazarlık usulü yapılan ihalede iki aşamalı teklifler alındı. Cengiz İnşaat birinci teklifte 745 milyon 500 bin TL, ikinci teklifte ise 741 milyon 500 bin TL fiyat verdi. Maliye Bakanlığı'nca 424.4 milyon liralık vergi borcu uzlaşma ile sıfırlanan Cengiz İnşaat, en düşük teklifi vererek ihalede büyük avantaj elde etti. Adalet Bakanlığı ihaleyi onarsa Mehmet Cengiz, kurumsal referansları arasına cezaevi inşaatını da dahil edecek. En düşük teklifin dahi Adalet Bakanlığı'nın belirlediği “yaklaşık” maliyetten yüzde 10 fazla olduğu iddia edildi. İhalede Özaltın İnşaat-Stroysnab Kontrat Ltd. ortaklığı birinci teklifte 800 milyon TL, ikinci teklifte 775 milyon TL fiyat verdi. Limak İnşaat A.Ş. ise birinci teklifte 807 milyon 512 bin TL, ikinci teklifte 779 milyon 612 bin TL teklif vererek üçüncü oldu.





‘KURA İLE BELİRLEDİK' DENİLDİ





Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanı Erdoğan Böcek, Konya Yüksek Güvenlikli Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Konya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve 35 Blok Vardiya Lojman İşi ihalesine davet edilen firmaların çekilen “kura” ile belirlendiğini söyledi. AKP döneminde 200 milyar doların üzerinde 42 ihale alan Cengiz Holding resmi web sitesinde “Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., ‘Küresel ve öncü bir marka' olarak anlatıldı.





BUGÜNE KADAR DEVLETTEN BU İHALELERİ ALDI





– İstanbul 3. havalimanı n Ordu-Giresun Havalimanı n Rize Havalimanı n Eti Bakır Kastamonu Küre, Eti Bakır Samsun, Eti Bakır Mardin Mazıdağı tesisleri n Eti Alüminyum Tesisleri n İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı kesimi n Çayeli-Ardeşen-Hopa yolu

– İstanbul Şile-Ağva yolu n Trabzon Maçka-Karahava yolu n İstanbul Taksim-4 Levent metrosu n Yozgat Yerköy-Sivas demiryolu n Ankara-İstanbul Hızlı Tren yolu n Kırıkkale-Yerköy-Kesim 2. demiryolu

– Elazığ Palu-Genç-Muş Demir Yolu

– Trabzon Atasu Barajı ve HES

– Adana Menge Barajı ve HES

– Adana Köprü Barajı ve HES

– Elazığ Beyhan Barajı ve HES

– Şırnak Ilısu Barajı ve HES

– Artvin Yusufeli Barajı ve HES

– Elazığ Gözeler Regülat inşaatı

– Elazığ Beyhan 2. Barajı ve HES

– Kastamonu/Çankırı Ilgaz Tüneli

– İstanbul Çamlıca Tüneli n Trabzon/Gümüşhane Zigana Tüneli

– Mersin Akkuyu Nükleer Santrali limanı

– Antalya Sungate Port Royal, Hotel Yat Limanı

– Zonguldak Ereğli Limanı

– Antalya Alanya Yat Limanı





İLK BEŞ AYDA 4.6 MİLYARLIK İŞ





MHP 24. dönem Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün “davet” yöntemiyle yaptığı ihalelerde Cengiz Holding'in kayırıldığını savunmuştu. Türkkan şu mesajı paylaşmıştı: “Bu yöntem ancak doğal afet gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine başvurulması gerektiği halde artık hep kullanılıyor. Sadece bu yılın ilk beş ayında 4.6 milyar TL ihale bedelli 15 devlet yolu belli firmalara verilmiş durumda. Bu ihalelerin yarıdan fazlası da hepimizin çok iyi tanıdığı Mehmet Cengiz'e verildi.”