Bireysel emeklilikte sistem yeniden değişiyor

AKP vatandaştan para toplamanın türlü türlü yolunu arıyor. 2002'de kaldırılan zorunlu tasarruf fonunun yerine getirilen Zorunlu Bireysel emeklilik sistemi yeniden değişiyor... Buna göre cayma süresi 2 aydan 6 aya çıkarılması bekleniyor. 18 yaş altına da BES geliyor. 45 yaş üstü de sisteme alınabilir.

BES’te yapılması beklenen yeni değişiklikleri kaleme aldı. İşte Doğan’ın yazısının ilgili bölümü:

OTOMATİK KATILIMDA NELER DEĞİŞECEK?





* 2 ay olan cayma süresi uzatılacak, böylece kişilerin daha uzun süre sistemde kalması sağlanacak. Süre 6 aya çıkarılabilir.

* Cayma hakkını kullanmayanlara ödenen 1000 liralık devlet katkısı nemalandırılacak.

* 45 yaş üstünün de sisteme girmesi masadaki seçeneklerden.

* Sistemden kendi isteği ile çıkanlar ancak 2 yıl sonra sisteme dönebiliyordu. Değişiklikle çıkanlar istedikleri zaman geri girebilecek.

* Maaşlardan yapılan yüzde 3'lük kesintiler düşürülebilir.

* 1000 liralık devlet katkısı için bekleme süresi de kaldırılabilir.



