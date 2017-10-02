Samanyolu Haber /Gündem / Bireysel emeklilikte sistem yeniden değişiyor /02 Ekim 2017 09:19

Bireysel emeklilikte sistem yeniden değişiyor

AKP'nin iktidara geldiğinde çok eleştirdiği Zorunlu Tasarruf fonu geri geliyor Ancak adı değişti Bireysel emeklilik

SHABER3.COM

AKP vatandaştan para toplamanın türlü türlü yolunu arıyor. 2002'de kaldırılan zorunlu tasarruf fonunun yerine getirilen Zorunlu Bireysel emeklilik sistemi yeniden değişiyor... Buna göre cayma süresi 2 aydan 6 aya çıkarılması bekleniyor. 18 yaş altına da BES geliyor. 45 yaş üstü de sisteme alınabilir.

BES’te yapılması beklenen yeni değişiklikleri kaleme aldı. İşte Doğan’ın yazısının ilgili bölümü:
OTOMATİK KATILIMDA NELER DEĞİŞECEK?

* 2 ay olan cayma süresi uzatılacak, böylece kişilerin daha uzun süre sistemde kalması sağlanacak. Süre 6 aya çıkarılabilir.
* Cayma hakkını kullanmayanlara ödenen 1000 liralık devlet katkısı nemalandırılacak.
* 45 yaş üstünün de sisteme girmesi masadaki seçeneklerden.
* Sistemden kendi isteği ile çıkanlar ancak 2 yıl sonra sisteme dönebiliyordu. Değişiklikle çıkanlar istedikleri zaman geri girebilecek.
* Maaşlardan yapılan yüzde 3'lük kesintiler düşürülebilir.
* 1000 liralık devlet katkısı için bekleme süresi de kaldırılabilir.

18 YAŞ ALTI DA BES'E GİREBİLECEK

Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek olan torba yasada BES'e yönelik yapılacak en önemli değişiklik, 18 yaş altının da sisteme girişine imkan tanınacak olması. Mevcut sistemde 18 yaş üstü emeklilik sözleşmesi yapabiliyordu. Yeni düzenlemeyle 18 yaş altındakiler de emeklilik hesabı açtırabilecek. Bu da 20 milyondan fazla gencin BES'e katılımının önünü açacak. Böylece; yüksek oranda katkı payı ödemek isteyip de asgari ücret üzerinden devlet katkısı alabilenlerin, çocukları için de ayrı ayrı emeklilik hesabı açtırıp, devlet katkısından daha fazla yararlanmalarına imkan tanınacak.
<< Önceki Haber Bireysel emeklilikte sistem yeniden değişiyor Sonraki Haber >>

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Bu dua her zaman okunmalı

Bu dua her zaman okunmalı

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti

Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti

Hukukçu Salim Şen'den Yargıtay'ın ByLock kararına itiraz

Hukukçu Salim Şen'den Yargıtay'ın ByLock kararına itiraz

Hizmet Gönüllülerine önemli tavsiyeler

Hizmet Gönüllülerine önemli tavsiyeler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:43:22