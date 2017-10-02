Bireysel emeklilikte sistem yeniden değişiyor

AKP vatandaştan para toplamanın türlü türlü yolunu arıyor. 2002'de kaldırılan zorunlu tasarruf fonunun yerine getirilen Zorunlu Bireysel emeklilik sistemi yeniden değişiyor... Buna göre cayma süresi 2 aydan 6 aya çıkarılması bekleniyor. 18 yaş altına da BES geliyor. 45 yaş üstü de sisteme alınabilir.
BES’te yapılması beklenen yeni değişiklikleri kaleme aldı. İşte Doğan’ın yazısının ilgili bölümü:
OTOMATİK KATILIMDA NELER DEĞİŞECEK?
* 2 ay olan cayma süresi uzatılacak, böylece kişilerin daha uzun süre sistemde kalması sağlanacak. Süre 6 aya çıkarılabilir.
* Cayma hakkını kullanmayanlara ödenen 1000 liralık devlet katkısı nemalandırılacak.
* 45 yaş üstünün de sisteme girmesi masadaki seçeneklerden.
* Sistemden kendi isteği ile çıkanlar ancak 2 yıl sonra sisteme dönebiliyordu. Değişiklikle çıkanlar istedikleri zaman geri girebilecek.
* Maaşlardan yapılan yüzde 3'lük kesintiler düşürülebilir.
* 1000 liralık devlet katkısı için bekleme süresi de kaldırılabilir.
18 YAŞ ALTI DA BES'E GİREBİLECEK
Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek olan torba yasada BES'e yönelik yapılacak en önemli değişiklik, 18 yaş altının da sisteme girişine imkan tanınacak olması. Mevcut sistemde 18 yaş üstü emeklilik sözleşmesi yapabiliyordu. Yeni düzenlemeyle 18 yaş altındakiler de emeklilik hesabı açtırabilecek. Bu da 20 milyondan fazla gencin BES'e katılımının önünü açacak. Böylece; yüksek oranda katkı payı ödemek isteyip de asgari ücret üzerinden devlet katkısı alabilenlerin, çocukları için de ayrı ayrı emeklilik hesabı açtırıp, devlet katkısından daha fazla yararlanmalarına imkan tanınacak.