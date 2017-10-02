ABD'de konsere silahlı saldırı! Saldırıdan ilk görüntüler

ABD'nin Las Vegas'taki Mandalay Bay Casiona yakınlarında bir konsere silahlı saldırı düzenlendi.

Kalabalığın üzerine ateş açıldığı olayda 14'ü ağır olmak üzere en az 24 kişi yaralanırken, 2 kişi yaşamını yitirdi.



Olaya ait olduğu belirtilen ve sosyal medyada yayınlanan videoda ağır silahla seri şekilde ateş açıldığı duyuluyor.



Saldırganın kaçtığı veya birkaç silahlı kişinin olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.



Saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı



Las Vegas Polis Departmanı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladı. Açıklamada, saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığı bilgisine yer verildi. Silahlı saldırganın yakalanması için bölgeye SWAT ekipleri gönderildi.



CNN televizyonuna konuşan bir hastane sözcüsü, yaralılarda kurşun yarası olduğunu söyledi.



Bir şüpheli etkisiz hale getirildi





Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı, bir şüpheliyi etkisiz hale getirdiğini aktardı.





Las Vegas Polisi (LVMPD) resmi Twitter hesbından yaptığı açıklamada operasyonun sürdüğü, bu nedenle bölgeden video paylaşımı yapılmasının polis memurlarının hayatını riske atabileceği uyarısında bulundu.







Las Vegas Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Las Vegas havalimanına iniş yapacak ve buradan yapılacak uçuşların bir süreliğine durdurulduğu duyuruldu.







McCarran Uluslararası Havalimanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LASairport'a ve buradan yapılacak uçuşlar, Las Vegas Strip'teki silahlı saldırı olayının üzerine geçici süreliğine durduruldu" denildi.