Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin dev holdingi yatırımı Amerika'ya yapacak /26 Ocak 2017 12:18

Türkiye'nin dev holdingi yatırımı Amerika'ya yapacak

Türkiye'deki tek adam saçmalığı ile uğraşacağına,sermaye, yurt dışına gidecek Yurt Dışından yeni yatırımcı gelmek bir yana mevcut Türk Yatırımcılarda paralarını yurt dışına götürmeye başladı. Bunun bir örneği de Sabancı Holding

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Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünen binlerce yatırımcı hukuki istikrarsızlık yüzünden Türkiye'ye gelmiyor. AKP para getirenleri teşvik için bol keseden vatandaşlık dağıtırken Türkiye'nin köklü kurumları bile paraları yurt dışına yatırmaya başladı. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları tek tek gidiyor. 

Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşlarından Sabancı Holding'te ABD'ye yatırım kararı aldı.  Sabancı Holding Sanayi Grubu Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, “Tünelin ucunda ışığı gördük. Amerika pazarında büyük altyapı yatırımlarının başlayacağı öngörüsüyle bu fırsatlardan yararlanmak için hazırlanıyoruz” dedi. Kordsa’nın iki fabrikası ile bu dev pazarda yerleşik olduğunu, Çimsa’nın ise 2010’dan beri ABD’de olduğunu paylaşan Hacıkamiloğlu, “Temsa için büyük pazar var. İşbirliği ile orada montaj dahil, ‘buyin USA’ yaklaşımına uygun olarak yatırımlar için çalışıyoruz. Çimsa Amerika’yı kurup orada üretim planlıyoruz” ifadesini kullandı. Hacıkamiloğlu, yurtdışında olmanın önemini bildiklerini, son gelişmelerle bunun daha da güçleneceğini belirtti.


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