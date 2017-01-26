Haber sonrası tahliye

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Bomba imha uzmanı Bilal Konakci, 5 Şubat 2009 tarihinde bir vatandaşın bomba ihbarı üzerine, İzmir'in kuzey bölgesindeki tek bomba imha uzmanı olarak göreve çağrıldı. İmha etme işlemi sırasında patlayan bomba, Konakci'yi kanlar içinde bırakmış ve Konakci, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.
Bir ihbar üzerine hasta yatağından alınıp cezaevine atılan Kahraman Polisin dramı Yeniçağ yazarı Ahmet Takan tarafından dile getirilince kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu
Engelli gaziye yapılanlar büyük tepki çekince bomba imha uzmanı Bilal Konakci'nin tahliye edildiği açıklandı.