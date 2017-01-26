Samanyolu Haber /Gündem / Haber sonrası tahliye /26 Ocak 2017 11:58

Haber sonrası tahliye

2009 yılında patlayan bomba sonucu hayatına yüzde 98 engelli olarak devam eden bomba imha uzmanı polis memuru Bilal Konakci'ın dramı haber olunca tahliye edildi.

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Bomba imha uzmanı Bilal Konakci, 5 Şubat 2009 tarihinde bir vatandaşın bomba ihbarı üzerine, İzmir'in kuzey bölgesindeki tek bomba imha uzmanı olarak göreve çağrıldı. İmha etme işlemi sırasında patlayan bomba, Konakci'yi kanlar içinde bırakmış ve Konakci, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.
Bir ihbar üzerine hasta yatağından alınıp cezaevine atılan Kahraman Polisin dramı  Yeniçağ yazarı Ahmet Takan tarafından dile getirilince  kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu

Engelli gaziye yapılanlar büyük tepki çekince bomba imha uzmanı Bilal Konakci'nin tahliye edildiği açıklandı.
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