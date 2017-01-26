Samanyolu Haber /Ekonomi / Gözler Dolar'da ama Euro rekor üstüne rekor kırıyor! /26 Ocak 2017 12:42

Gözler Dolar'da ama Euro rekor üstüne rekor kırıyor!

Dolar 3.85 TL'yi euro ise 4.15 TL'yi aştı. Euro tarihi rekorunu kırarken döviz depo ihalesinde belirlenen faiz oranı ve Fitch beklentisinin kurun ateşini yükselttiği belirtiliyor.

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Dolar/TL 3.8198/3.8202, euro/TL ise 4.1021/4.1026 seviytesinde işlem görüyor.

Gündemin bir diğer önemli maddesi ise Fitch. Piyasada Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesini 27 Ocak’ta yayınlayabileceğini açıklayan ve Türkiye’ye yatırım yapılabilir notu veren tek kurum olan Fitch’in not indirimine gidebileceği bekleniyor.Bir bankacı, “Piyasada bugün likidite adımları izlenmeye devam edilecek. Dün TCMB yüzde 9.25 seviyesinden fonlamayı yeterli gördü ancak kur bu seviyede değildi. Bugün BIST’te ne kadar vereceğini izleyeceğiz. Diğer taraftan piyasada yarın akşamki olası Fitch kararı bekleniyor ve bir not indirimi de fiyatlanıyor. Fitch kaynaklı baskının devam etmesini bekliyorum bu çerçevede TCMB geç likidite penceresini kullandırsa bile dolar/TL 3.80 üzerinde kalmaya devam edebilir”  dedi.TCMB PPK toplantısında politika faizini sabit tutup üst bant ve geç likidite penceresi faizlerinde artış yaparken, verilen mesajları bankacılar “tek faizden fonlamadan ve sadeleşmeden vazgeçildiği” şeklinde yorumladı.

Bu adımlar TCMB’nin kalıcı sıkılaştırmadan kaçınarak, günlük likidite adımları ile müdahaleye devam edileceği şeklinde yorumlanırken, bankacılar, mevcut riskler dikkate alındığında yeterli olmadığını, kuru düşürmeye değil ancak daha fazla yükselişi engellemeye yönelik olduğunu belirtiyor.

TCMB bir süredir yüzde 8 faiz ile fonlama yapılan haftalık repo ihalesi açmazken, BIST kotasyon ile yapılan fonlamayı da sınırlayarak bankaları geç likidite penceresine yönlendiriyordu.

Ancak TCMB’nin bu fonlama mekanizmalarının günlük faaliyetlere para politikası aracı olarak konu edilmesi orta-uzun vadede reel sektörün ve bankaların nakit akış sistemi ve TCMB’nin kredibilitesi açısından soru işaretlerine neden oluyor.

Dolayısıyla piyasada volatilitenin çok yüksek olmadığı zamanlarda TCMB’nin geç likidite penceresine yönlendirme yapmayabileceği belirtiliyor.

Nitekim TCMB dün de haftalık vadede miktar yöntemiyle fonlama yapmazken, 38 milyar TL’lik dönüşüne karşılık BIST kotasyon yoluyla yüzde 9.25 seviyesinden 56 milyar TL civarında fonlama yaptı. Bankalar yüzde 11 seviyesindeki geç likidite penceresi imkanından dün yararlanmazken bu nedenle ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 9.25’e yükseldi.
Önceki gün ortalama fonlama maliyeti yüzde 9.12 olmuş, bankacılar TCMB’nin son günlerdeki fonlama kompozisyonunu devam ettirmesi halinde yeni faiz oranları ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 9.90 civarına yükseleceğini hesaplamıştı.

Ağırlıklı ortalama fonlamanın beklenene göre daha az yükselmesinin de dolarda global bazda değer kaybı görülen bir günde kuru baskılayan ana unsur olduğu belirtiliyor.

Sözcü
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