Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'nin AB rüyası şimdilik bitti /02 Mayıs 2017 13:51

Türkiye'nin AB rüyası şimdilik bitti

Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile yürütülen müzakerelerin başka bir hedefi olması gerektiğini söyleyerek, üye ülkeler arasında "ticaret ve güvenlik ortaklığı" üzerine yeni bir ilişki modelinin konuşulduğunu açıkladı.

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Malta'da devam eden Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı sırasında Reuters haber ajansına konuşan Hahn, "En azından şu an için, Türkiye'nin AB perspektifinden uzaklaştığı konusunda herkes hemfikir. AB rüyası şimdilik bitti" dedi.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayından bu yana Türkiye ile "müzakereler kapsamında" görüşme yapılmadığını ifade eden Johannes Hahn, ilişkilerin geleceği için şunları söyledi:

"Gelecekte ne yapılabileceğini görmek, yeni bir işbirliği modeli oluşturup oluşturamayacağımıza bakmak için düşünmemiz gerekiyor."

Hahn, Fransa ve Almanya önderliğinde, ticaret ve güvenlik merkezli yeni bir ilişki modeli üzerinde konuşulduğunu da ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Reuters'a bir mülakat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sonsuza kadar Avrupa'nın kapısında beklemeyeceğini, eğer İslamafobi ve düşmanlık içeren açıklamalar devam ederse müzakerlerin sonlandırılacağını açıklamıştı.


'Türkiye demokrasisi' diye bir şey yok

Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, üyelik kriterleri üzerinde pazarlık yapılamayacağını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye demokrasisi diye bir versiyon yok. Sadece bir demokrasi var. Türk halkı da Avrupalılar ile aynı özgürlükler içinde yaşama hakkına sahip"

Hahn, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin daha merkeziyetçi bir sisteme kayması konusunda sorumluluğu olup olmadığı yönündeki bir soruya da, "Burada hiç himse suçsuz olduğunu iddia edemez ama söz konusu politikalar olduğunda karar her zaman ülkelere aittir"

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri henüz resmi olarak dondurulmasa da, Avrupa Parlamentosu'ndaki parlamenterlerin büyük bölümünün müzakerelerin askıya alınmasından yana olduğu açıklanmıştı.
Avrupa Birliği şu anda Türkiye'nin en büyük ticari ortağı konumunda.
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