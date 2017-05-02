ABD'nin tartışmalı füze savunma sistemi Thaad, Güney Kore'de devrede

Savunma sisteminin, henüz tam kapasiteyle çalışmaya başlamamasına karşın, Kuzey Kore'den atılacak füzeleri etkisiz hale getirebileceği belirtildi.



Kore Yarımadası'ndaki gerilim, Kuzey Kore tarafından gelen tehditkâr açıklamalar ve ABD ordusuna ait savaş gemileri ile bir denizaltının bölgeye gönderilmesiyle artmıştı.

Kuzey Kore, bölgede Amerikan ve Güney Kore askerlerinin ortak tatbikatlarına sert tepki göstermiş, Washington'ı nükleer bir savaş riski yaratmakla suçlamıştı.

Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma (Thaad) sistemi, Güney Kore'deki Seongju kentindeki eski bir golf sahasına protestolar arasında yerleştirildi.

Bölgede yaşayan halk, kentlerine kurulan savunma sisteminin potansiyel bir hedef olduğunu ve hayatlarını tehlikeye attığına inanıyor.

Çin de protesto etti





Pyongyang yönetiminin en büyük ve neredeyse tek müttefiki olan Çin de, Thaad savunma sistemini protesto etti.





Çin, sistemin radar menzilinin kendi askeri operasyonlarının güvenliğini tehlikeye atabileceğini duyurdu.





Geçtiğimiz yıl Thaad savunma sisteminin bölgeye yerleştirileceğinin duyurulmasının ardından Kuzey Kore yönetimi, "fiziki karşılık" verileceğini mesajını açıklamıştı.





Güney Kore'de konuşlu olan Amerikan üssünden bir askeri yetkili, Thaad'ın "artık ülkeyi koruma kapasitesinde" olduğunu söyledi.





Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma (Thaad) sistemi nedir ?





Kısa ve orta menzilli balistik füzeleri nihai aşamalarında iken düşürme kapasitesi bulunuyor.

200 km'lik bir menzilde 150 kilometrelik bir irtifaya ulaşabilir

Vur ve öldür teknolojisini kullanıyor. Savaş başlıklarını kinetik enerji ile yok ediyor.

Savunma sistemi, olası bir Kuzey Kore saldırısına karşı ABD'nin bir eyaleti olan Hawai ve Filipinler'in doğusunda bulunan Guam Adası'na da yerleştirildi.