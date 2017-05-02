Cumhuriyet Gazetesi'nde kavga yeni aşamaya geçti

Habertürk'ün haberine göre, mahkeme Cumhuriyet Vakfı’nın 18 Şubat 2014 tarihli yönetim kurulu seçiminde 'usulsüz üye atanması' iddiasıyla gazetenin eski yöneticilerinden Alev Coşkun, Şevket Tokuş, Mustafa Pamukoğlu ile CHP Milletvekili Mustafa Balbay’ın seçimin iptali için açtıkları davada kararını açıkladı.







Mevcut Vakıf Yönetimi de, mahkemenin bu kararına itiraz ederek temyize götürecek. Karar, temyiz aşamasında kesinleşirse Cumhuriyet Vakfı seçimleri, Mustafa Balbay ve İnan Kıraç'ın da bulunduğu eski yönetim kurulu üyelerinin toplanmasıyla yeniden yapılacak.







GAZETE 'KUMPAS KURULUYOR' DEMİŞTİ





Gazeteden daha önce konuyla ilgili yapılan açıklamada iptal davası sürecinin bir "kumpas" olduğu aktarılırken, "eski yazarların" da bu kumpasa katıldığı ifade edilmişti.







''Cumhuriyet gazetesinin yönetiminde olmayı kendileri için -ölünceye kadar geçerli- kazanılmış hak olarak gören birkaç eski yönetici ve yazarımız da, yeniden seçilememiş olmanın etkisiyle bu kumpasta etkin bir rol üstlenmekte, iktidarın gazeteye müdahale etmesine zemin ve fırsat yaratmak için onunla işbirliği yapmaktadır.'' denen açıklamada AKP'nin kendilerinden rahatsız olduğu ve bu rahatsızlık sebebiyle gazeteye yargı yoluyla müdahale edileceği öne sürülmüştü.







Gazetenin 13 yazarı ve yöneticisi halen hapiste tutuluyor