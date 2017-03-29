Türkiye'deki zulüm uluslararası tespit ediliyor

‘ULUSLARARASI BİLİRKİŞİ RAPORLARI’ ZULMÜ TESPİT EDİYOR







İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi geçtiğimiz hafta ‘Türkiye Raporu’nu yayınladı.





Raporun “15 Temmuz darbesini kimin yaptığı hale tespit edilmiş değil” kısmı kamuoyunda çok tartışıldı.





Ama daha önemli olan raporda yer alan insan hakları ihlalleri, işkencelerin, yargısız infazların, yargının taraflılığının kayda geçmiş olması…





Darbeyi yapan komuta kademesi halen belli değil, hükümetin iddiaları ispata dayanmıyor ama yüzbinlerce insan fişlemelere dayalı olarak sosyal soykırıma maruz tutuluyor.





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İnsan Hakları İzleme Komitesi (HRW), Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF)’nin Türkiye’de medya özgürlüğünün nasıl keyfi yok edildiğine, gazetecilerin ifade ve fikir hürriyetine aykırı şekilde tutuklandığına dair son Türkiye raporları da uluslararası önemli ‘Bilirkişi Raporları’…





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Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu’nun son Türkiye Raporu da, Türkiye’de yargı bağımsızlığının olmadığını, özel mahkemelere atanmış yandaş hâkim ve savcılar eliyle hukukun ayaklar altında çiğnendiğini ortaya koyuyor.





Venedik Komisyonu, hâkim teminatının yok edildiğini, HSYK’nın tarafsızlığını büsbütün yitirdiğini, tutuklanan hâkim ve avukatlara dikkat çekerek dile getiriyor.





Böyle bir yargılamadan adalet çıkmaz, adil bir yargılama da yapılamaz…





Venedik Komisyonu Raporu’nu tutuklanan Anayasa Mahkemesi üyeleriyle, BM Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hâkiminin tutuklanması da teyit ediyor…





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Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raporu da, başarısız darbe girişiminin muhaliflere yönelik nasıl bir ‘siyasi temizlik’ ve ‘sivil darbe’ aracına dönüştürüldüğünü gösteriyor…





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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin yeni yayınlanan Türkiye Raporu da aynı şekilde Türkiye’deki hukuksuzluklar ve yoğun hak ihlallerine yer veriyor.





Özellikle terör örgütüyle mücadele adına Kürt halkına yönelik insan hakları ihlallerine yer veriyor.





300 bin insanın nasıl göçe zorlandığını, sivil yerleşim merkezlerinin nasıl yerle bir ediliğini uydu resimleriyle delilli ortaya koyuyor.





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Tüm bu raporlar, iktidarın zülümlerini ve hukuksuzluklarını ‘uluslararası bilirkişi raporları’ olarak kayda geçiriyor.





Tüm bu belgeler, ‘sosyal soykırım’ yaparak zaman aşımı olmayan insanlık suçu işleyen iktidar mensupları ve bürokratlarının er ya da geç önüne konacak.





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Türkiye’de olmasa bile uluslararası mahkemelerde, AİHM’de, Lahey’de, Tahkim mahkemelerinde hesap vermek zorunda kaldıklarında, aleyhlerinde çok önemli belgeler haline gelecek.





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Pervasız şekilde kendi halkına zülüm ve işkence edenler, dünyanın dört bir yanında casusluk faaliyeti yürütüp, insan kaçırmaya yeltenenler yaptıklarının bedelini ağır ödeyecekler.





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Ne yazık ki kaybeden ülkemiz olacak ve onların keyfi yönetimleri nedeniyle halkımız olacak…





“İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri de helak etme Allah’ım…” demekten gayrı, maalesef, elimizden bir şey gelmiyor…