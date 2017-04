İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci resmen başlıyor

29 Mart'ta Britanya Başbakanı Theresa May Lizbon Antlaşmasının 50'inci maddesi uyarınca Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılışını bugün ilan edecek. İlk kez bir üye ülkenin Avrupa kulübünden ayrılacak olması bakımından, tarihi bir gün sayılır. Prosedürün resmiyete dökülmesiyle birlikte ‘boşanma pazarlığına' başlanacak. 27 AB ülkesiyle Britanya arasındaki müzakerelerin 2 yılda tamamlanması öngörülüyor. En önemli konu da, ayrılık isteyen Britanya'nın ne kadar ‘tazminat' ödeyeceği olacak. Brüksel'in Birleşik Krallıktan en az 60 milyar Euro talep edeceğine dair söylentiler dolaşıyor.





Britanya Krallığı her hafta Brüksel'e 350 milyon Euro havale ediyor. Brexit taraftarları referandum kampanyası sırasında bunun israf olduğu propagandasını yapmışlardı. Bu meblağın Britanya'ya tanınan aidat indirimini içermemesine ve bu üyenin de Birlik bütçesinden yardım almasına rağmen ‘350 milyon' zihinlere kazınmıştı. Başbakan Theresa May, Britanyalı seçmenin her yıl AB'ye milyarlarca Sterlin ödemesine karşı olduğunu söylüyordu.

Hükümet ve Lordlar Kamarası adına yapılan hukuki incelemeler sonunda AB'den ayrıldığı andan itibaren Britanya'nın Brüksel'e tek bir Sterlin dahi ödemesine lüzum kalmayacağına karar verildi. Muhafazakâr milletvekili Jacob-Rees Mogg, "AB'ye karşı hiçbir yasal yükümlülüklerinin kalmayacak olmasından duyduğu sevinci" dile getirdi.





Mahkemelik olabilirler