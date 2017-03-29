Ünlü İşadamına hapis şoku ...Ceza kesinleşti hapse girebilir

Bu karar üzerine Karamehmet’in cezası kesinleşti. Karamehmet’in, 1.5 yıl hapis yatacağı belirtildi. Karamehmet’in avukatlarının ise yasa değişikliklerini de gerekçe göstererek yeniden yargılama başvurusu yapabilecekleri bildirildi. Karamehmet’in avukatları, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Pamukbank’ın eski ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Karamehmet’in 417 milyon 435 bin 580 TL’yi zimmetine geçirdiği ve “adiyen zimmet” suçunu işlediği gerekçesi ile 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezasına çarptıran ve onanan kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda karar düzeltme yoluyla itiraz etmişti. Karar düzeltme başvurusunda, yasa değişikliği gerekçe gösterilerek, cezanın bozulması istenmişti. Başvuruda, sanıkların temdit gerekçe gösterilerek cezalandırılmasına, temditin suç olmaktan çıkarılmasına dayanılarak, itiraz edilmişti. Başsavcılık itirazı inceledi ve karar düzeltme başvurusu dün reddedildi.





OHAL’DEN YARARLANACAK









Başsavcılık, Karamehmet’in 7 yıl 1 ay 16 günlük kesinleşen cezasının infazı için dosyasını dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. OHAL KHK’ları ile yapılan 1 Temmuz 2016 tarihine kadar, “Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör suçları, anayasal devlet düzenine, milli savunmaya, devlet sırlarına ve devletin güvenliğine karşı suçlarla, cinsel suçlar, adam öldürme, uyuşturucu veya uyarıca madde imal veya ticareti” dışındaki suçları işleyenlere hükümlülerin çekmeleri gereken cezanın ‘üçte ikisi’ ‘yarıya’ indirilmişti. Suç tarihi itibarıyla OHAL KHK’ları ile getirilen bu düzenlemelerden Karamehmet’in de yararlanacağı ve bir ayı kapalı cezaevinde, kalanı açıkta olmak üzere yaklaşık 1.5 yıl cezaevinde kalacağı bildirildi.