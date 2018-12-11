Türkiye'deki soğan krizi Dünya Medyasının da ilgisini çekti

Alman basını, Türkiye’de yaşanan ekonomik ve politik gelişmeleri sayfalarına taşımaya devam ediyor.







Almanya’nın öne çıkan gazetelerinden Süddeutsche Zeitung, Türkiye'de hükümetin soğan depolarına yönelik operasyonlarını yorumladı. Bir sebzenin Türkiye'de neden bu kadar önemli olduğu anlatılan köşe yazısında, patates ve soğan fiyatlarında yaşanan zamlar ışığında ekonomiye ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:





SZ: KRİZ YOKSA SOĞAN TÜKETİCİNİN GÖZÜNÜ NEDEN YAŞARTIYOR?





"Soğan Türk mutfağının baş tacıdır. Soğansız imambayıldı ya da köfte düşünülemez. Bazı marketlerde fiyat etiketinde soğanın alış fiyatı da ekleniyor. Nedeni soğanın yaz aylarından bu yana dört, beş kat artmış olması. Finans krizi, enflasyon ve dolar kuruna rağmen iktidar 'kriz yok' diyor. Kriz yoksa soğan tüketicinin gözünü neden yaşartıyor?”





‘ALBAYRAK NEDENSE SOĞANA DEĞİNMİYOR’





“Cumhurbaşkanı Erdoğan zamlanması için soğanı piyasa sürmeyen stokçuların gözünün yaşına bakmayacaklarını söylüyor” ifadelerini kullanan SZ, DW Türkçe’nin aktardığı habere göre, yazının devamında şunları kaleme aldı:





“Oysa hasadın ardından soğan depolarının dolu olması normal bir durum. Muhalefet liderleri ve sosyal medya kullanıcıları hükümetin soğan politikasını alay konusu yaptı. Erdoğan 16 yıldır seçim başarılarını ülkenin ekonomik büyümesine borçlu. Ama büyüme teklemeye başladı. Yüzde 7 ve yüzde 5'lerden sonra büyüme hızı üçüncü çeyrekte yüzde 1,6'ya düştü. Yerel seçimler öncesinde iktidar için kritik bir gelişme. Maliye Bakanı Albayrak 2019'un Türk ekonomisi için parlak bir yıl olacağını ve ekonominin muhtemel 'dış saldırılara' karşı dirençli olduğunu söylüyor ama soğan konusuna nedense değinmiyor.”