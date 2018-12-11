CHP'den ittifak açıklaması: İnişler çıkışlar olur, siyasi süreç başladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı İyi Parti ile süren ittifak görüşmelerine ilişkin olarak açıklama yaptı. Salıcı , "Bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olur, tıkanmalar olur. Siyasi süreç başladı" dedi.
Salıcı, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Salıcı'nın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Sayın Cumhurbaşkanın faizlerle arasının gayet iyi olduğunu hazırlattığı bütçeden görüyoruz. Bu bütçede toplumun dar kesimlilerine dair hiçbir şey yok. Saray'dan ihale alan, havuzun kurucusu olanların nemalandığını görüyoruz.
Son bir yıl içinde ülkede gıda fiyatları yüzde 8,5 geriledi. Türkiye'de ise yüzde 26'nın üzerinde arttı. Milli gelirimiz 2011 yılındaki milli geliri yakalıyor ancak. Sadece 2018'in ilk on ayında 1 milyon vatandaşımız icra ile karşı karşıya kalmış.
DİSK'in araştırmasına göre ülkemizde çalışanların yüzde 40 asgari ücret seviyesinde. Bizim asgari ücretimiz Çin'deki asgari ücret ile ayın seviyede.
2002'de çiftçimiz 4 kilo buğday satarak 1 litre benzin alabiliyordu şimdi 5 kilo karşılamıyor.
Büyüme rakamlarını şahlanma olarak açıklıyorlardı. Son çeyrekte mevsimsel etkileri arındırdığınızda ekonomi durgunluğa girdi, daraldı. Hükümetin lokomatif sektörü inşaatta yüzde 5'in oranında küçüldü.
Mansur Yavaş'ın adaylığı
İki parti arasında yürüyen yerel seçimlerde işbirliği yapılmasına dönük çalışmalar var. Görüşmelerin içeriği ile ilgili siyasi partilerin sık sık açıklama yapmaları görüşmelere zarar verme olasığılı nedeniyle açıklama yapılmaz. Dün evet Mansur Yavaş bey ile bir görüşme yapıldı. Ama biz konu hakkında açıklama yapmanın zarar vereceği görüşündeyiz.
Sayın genel başkanlar arada bir görüşüyorlar. Bu sürecin kolaylaştırıcısı oluyorlar. Planlanmış bir görüşme yok ama olabilir.
Şimdi bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olur, tıkanmalar olur. İki saat sonra bakarsınız o tıkanıklıklar aşılır. Buna bir tarih koymak, tarihi önümüze bir engel olarak koymaktan biz kaçınırız. Siyasi süreç başladı, olabildiğince hızlı bir şekilde, toplumun tüm kesimlerini tatmin edecek bir şekilde çözülmesi için çaba sarf ediliyor.