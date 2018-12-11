CHP'den ittifak açıklaması: İnişler çıkışlar olur, siyasi süreç başladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı İyi Parti ile süren ittifak görüşmelerine ilişkin olarak açıklama yaptı. Salıcı , "Bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olur, tıkanmalar olur. Siyasi süreç başladı" dedi.





Salıcı, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Salıcı'nın konuşmasından satırbaşları şöyle:





Sayın Cumhurbaşkanın faizlerle arasının gayet iyi olduğunu hazırlattığı bütçeden görüyoruz. Bu bütçede toplumun dar kesimlilerine dair hiçbir şey yok. Saray'dan ihale alan, havuzun kurucusu olanların nemalandığını görüyoruz.





Son bir yıl içinde ülkede gıda fiyatları yüzde 8,5 geriledi. Türkiye'de ise yüzde 26'nın üzerinde arttı. Milli gelirimiz 2011 yılındaki milli geliri yakalıyor ancak. Sadece 2018'in ilk on ayında 1 milyon vatandaşımız icra ile karşı karşıya kalmış.





DİSK'in araştırmasına göre ülkemizde çalışanların yüzde 40 asgari ücret seviyesinde. Bizim asgari ücretimiz Çin'deki asgari ücret ile ayın seviyede.

2002'de çiftçimiz 4 kilo buğday satarak 1 litre benzin alabiliyordu şimdi 5 kilo karşılamıyor.





Büyüme rakamlarını şahlanma olarak açıklıyorlardı. Son çeyrekte mevsimsel etkileri arındırdığınızda ekonomi durgunluğa girdi, daraldı. Hükümetin lokomatif sektörü inşaatta yüzde 5'in oranında küçüldü.



