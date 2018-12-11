Son anketler ne diyor: AKP seçmeninden uzaklaştı

Araştırmaya göre, büyükşehirlerdeki seçmen, hakkında 'yapsa bu adam yapabilir' diye düşünebileceği isimleri aday olarak görmek istiyor.







Raporda AKP ile ilgili de çarpıcı bir analiz yapılıyor ve AKP'nin seçmeninden uzaklaştığı şu tespitlerle aktarılıyor:





"AK Parti, seçmeninden uzaklaştı. Ak Parti üst düzey teşkilatlarının sosyo ekonomik durumlarının değişmesi ve alt kitlesinde ayrışmaya gidildiği için eskisi gibi çimento görevinin sürmediği görülüyor. Ak Parti hükümetinde şuan ekonominin gidişatının kötü olması Ak Parti’nin tartışılır duruma soktuğu, seçmenin düşünmeye geçtiği dönemde seçmene temiz kirlenmemiş aday üzerinden gidilmesi önemli görünmektedir.





Hangi siyasi partiden seçilmiş olursa olsun tüm hemşehrilere ayrım yapmadan hizmet götürüleceği ve bununla beraber işe alımda veya ihalelerde particilik yapılmayacağı teminat altında olmalıdır."





Ancak tek kıstas bu değil. Dinamik, enerjik ve başarılı görüntü sergileyecek bir profil isteyen seçmen, gençlere, yaşlılara, engellilere, kadınlara, işsizlere, yuva-kreş çağındaki çocuklara, dul ve yetimlere dokunabilen ve onlara yönelik projeler uygulamaya koyan, iş dünyası ile irtibatı olan profilleri tercih ediyor.





Gezici'ye göre, beklentilerden bazıları da, aday olacak kişinin 'hükümetle çatışan değil, gerektiğinde hükümetle de iş yapabilir görüntüsü verebilen, siyaseten kirlenmemiş, kanaat önderleriyle irtibat kurabilen, STK’ların profillerine göre hareket edebilecek' yapıda olmasını istiyor.





İstanbul özelinde ise, beklenti çıtası biraz daha yükseliyor ve İstanbul’un yaşam kalitesi, günlük hayatın zorlukları, ulaşım, güvenlik, denetim/zabıta konuları, çevre standartlarının düşmesi, park-bahçe-yeşil alanlar hemen her kesimin ortak şikayet alanları olduğu için, aday olacak kişinin bu sorunlara yönelik kapsamlı projeler sunması bekleniyor.





Çalışkanlık kıstasının yanı sıra, aday olacak kişinin, halk tarafından ulaşılabilir, dokunulabilir, halkla içi içe olan bir aday olması arzulanıyor.





Murat Gezici'nin çalışmadan derlediği rapora göre, Türkiye nüfusunun yüzde 82’si belediye sınırları içinde yaşıyor ve halihazırda yaklaşık 32 bin mahalle, 15 bin köy bulunuyor.





Raporda iyi yönetim; iyi yönetişim ilkeleri, tutarlılık,hesap verebilirlik, saydamlık, katılımcılık ve yerindecilik, hukuka uygunluk, etkinlik ve oransallık, adillik ve sorumluluk olarak tanımlanıyor.





Belediye başkanı adayları ile ilgili beklentiye dairse, "Aday, değerlerini, dünya görüşünü, vatandaşın beklenti ve sorunları hakkındaki teşhislerini ve bunların çözümü için neler yapacağını somut bir şekilde anlatabilmeli. Aday olmak istediği yerin yaşam kalitesi ve standartlarını yükselteceğini çerçevesi tanımlı gerçekçi projelerle ve bu projelerin finansmanını inandırıcı bir üslupla anlatabilmelidir" tespitleri dillendiriliyor.





Seçmenin, adayın süreç içinde neleri çözeceğini ve neyi nasıl yapacağını anlatmasını çok önemli gördüğünün altı çizilirken, belirlenecek aday için 'çok çalışan, önemli fikirler üreten, eyleme dönüştürülebilecek düşünceler üreten ve bunları projelendiren bir mutfak ve ekip' hazırlanmasının önemine vurgu yapılıyor.





Raporda şu tespitlere yer veriliyor:





*Seçmen profili iyi tahlil edilerek yarısından fazlasının ortak değerleri öne çıkarılmalı ve bu değerlere sahip çıkılacağı teminat altında olmalıdır.





*Farklılıkların, ayrılıkların ayrımcılığa konu edilmeyeceği taahhüt edilmelidir. Hizmette temel ayrımın zengin-fakir, güçlü-güçsüz, küçük-büyük, yandaş-muhalif tanımlamalarına göre değil, hak eden-hak etmeyen, doğru-yanlış şeklinde olacağı, zayıfın, güçsüzün, dezavantajlının, az olanın, ihtiyacı olanın pozitif ayrımcılık yapılarak sosyal adalet hedefinin gözetileceği teminat altında olmalıdır.





*Aday olunan ilin tarihini, coğrafyasını, kültürünü, mimarisini, folklorunu, sosyal değer ve yargılarını inceleyerek katılımcı bir sürece dayalı olarak ‘’Kent Vizyonu’’ tanımlamak gerekmektedir. Kent vizyonu toplumun tüm aktörlerinde heyecan uyandırmalı, aktif katılıma teşvik etmeli ve adayı bu vizyona ulaşmak için doğru kişi olarak göstermelidir.





*Kentin temel sorunları ( planlama, yeşil alan, çöp, hava kirliliği, atıklar, sanayileşme, toplu ulaşım, yasadışı yerleşimler, denetim v.b) analiz edilip çözüm yolları söz verilmelidir.





*Kentin bölge ve ülke ekonomisi içindeki sıralamasının olumlu yönde yükselmesi için hedefler koyulmalıdır.





*Kentin fiziksel, coğrafi, iklimsel, tarihi, insan gücü, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin değerlendirilmesine ilişkin projeler olmalıdır.





*Kırsal nüfusun ihtiyaç ve beklentileri önemsenmelidir.





*Çiftçi, esnaf, sanatkar, zanaatkar, tüccar, işçi, memur kesimlerine yönelik özel mesajlar üretilmelidir.





*Mesleki eğitim, beceri kazanma ve girişimcilik desteklenmelidir."