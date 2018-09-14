Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Türkiye'deki ekonomik kriz kaçınılmazdı' /14 Eylül 2018 23:59

'Türkiye'deki ekonomik kriz kaçınılmazdı'

Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, yüksek dış borç yüzünden Türkiye’deki ekonomik krizin kaçınılmaz olduğunu belirterek, bu krizin sonuçlarının “acı verici olacağını” söyledi.

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Paris'te Euronews Türkçe servisinin sorularını yanıtlayan Varoufakis, Türkiye’de yönetiminin ekonomik krizin gelişini fark edemediğini belirtti.

Türkiye’deki krizin Arjantin ve Endonezya gibi gelişmekte olan ülkeler için de olumsuz etkiler oluşturacağını kaydeden Varoufakis, dolara bağımlı ekonomilerde, artan dış borçla birlikte ekonominin daha fazla kırılgan bir hale geldiğini ifade etti.

Ekonomi Profesörü Varoufakis, dünyadaki dolar ağırlıklı mali sistemin, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde son çıkan krizleri tetikleyen unsurların başında geldiğini kaydetti ve istikrarsız dış sermaye girişi ve çıkışlarının bu tür ülkelerin mali ve ekonomik sistemini sürekli tehdit ettiği görüşünü dile getirdi.

Yunanistan’daki krizin tamamen bitmediğini ve durumun eskisinden daha kötü olduğunu savunan Varoufakis, küresel mali sistemde ABD dolarına bağımlılığın, bütün dünya ekonomilerini tehdit ettiğini söyledi.

Yeni krizler kapıda

Varoufakis, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD) düzenlenen, ABD’de yatırım Bankası Lehman Brothers’ın batışı ile başlayan krizin 10. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konferansta bir konuşma yaptı.

Varoufakis, “2008-2018 arasında alınan dersler” konulu konuşmasında, geçmişte yapılan hatalardan ders alınmadığını belirtti ve yeni krizlerin kapıda olduğunu ileri sürdü.

Son krizden ABD ve Alman ekonomisinin güçlenerek çıktığını kaydeden Varoufakis, bu krizlerin faturasını dünyanın dört bir yanında yoksul ve fakir halkın ödediğini söyledi.

Neoliberal popülist efsanenin giderek itibar kaybettiğini iddia eden Varoufakis, “2008 öncesi küresel dengesizlikler, 2008 olayları bize hiçbir şey öğretmemiş gözüküyor.” İfadesini kulandı.

Varoufakis, kaçınılmaz olarak çıkacak yeni krizde, Çin ve ABD'nin, kapitalizmi yeniden kurtarmak için güçleri birleştirebileceği iddiasında bulundu.

Varoufakis, uluslararası mali sistemin baştan aşağı yeni baştan tasarlanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Yanistan'da 2015 yılında başlayan ekonomik krizin ardından maliye bakanlığı görevine getirilen Varoufakis, kurtarma programında AB troykası ile başlayan görüş ayrılıkları üzerine Başbakan Alexsis Çipras tarafından görevinden alınmıştı.

Euronews
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