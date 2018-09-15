Samanyolu Haber /Dünya / Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor /15 Eylül 2018 00:17

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

Savaştan dolayı kıtık çeken Yemen'de uluslararası insani yardım kuruluşlarının gitmediği bölgede halk, yaprak yiyerek hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

Euronews'in video haberine göre Yemen'in kuzeyinde bulunan Aslam bölgesindeki Meşrade Köyü sakinleri, kendilerine hiçbir insani yardım ulaşmadığı için, yaprak kaynatarak elde ettikleri acı ve ekşi bir ezme ile hayatta kalmaya çalışıyor. Sağlıksız beslenmeden hastalanan onlarca çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. 
Suudi Arabistan'ın da sürekli bombardıman ettiği ülkede üç senedir devam eden savaş, uluslararası yardım kuruluşlarının da yetişemeyeceği kadar geniş çapta açlık ve kıtlığa sebep oluyor, müslümanlar açlık ve yoklukla yaşamaya çalışıyor.

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Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

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