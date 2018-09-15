Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

Euronews'in video haberine göre Yemen'in kuzeyinde bulunan Aslam bölgesindeki Meşrade Köyü sakinleri, kendilerine hiçbir insani yardım ulaşmadığı için, yaprak kaynatarak elde ettikleri acı ve ekşi bir ezme ile hayatta kalmaya çalışıyor. Sağlıksız beslenmeden hastalanan onlarca çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Suudi Arabistan'ın da sürekli bombardıman ettiği ülkede üç senedir devam eden savaş, uluslararası yardım kuruluşlarının da yetişemeyeceği kadar geniş çapta açlık ve kıtlığa sebep oluyor, müslümanlar açlık ve yoklukla yaşamaya çalışıyor.



