Samanyolu Haber /Dünya / Rus Ortodoks kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi'yle ilişkiyi kesti /14 Eylül 2018 23:49

Rus Ortodoks kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi'yle ilişkiyi kesti

Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığına yeşil ışık yakan İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'yle olan ilişkilerini dondurdu.

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Rus Ortadoks Kilisesi Meclisi (Synod) Cuma günü yaptığı toplantıyla Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığını gündeme alan İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ne verilecek cevabı ele aldı. Toplantının ardından konuşan Rus Ortadoks Kilisesi Sözcüsü Vladimir Legoida, Fener Rum Patrikhanesi tarafından yönetilen veya temsil edilen hiçbir etkinliğe katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

Synod: Anlaşılacağı dille 'diplomatik ilişkileri sonlandırdık'

Kiliselerinde ibadet esnasında Fener Rum Patrikhanesi'nin isminin anılmamasının da karara bağlandığını açıklayan Legoida, "Bu ilişkilerde tam bir bozulma, seküler hayattan örnek verecek olursak, diplomatik ilişkilerin sonlanması" dedi.

Bu karara göre Synod, Fener Rum Patrikhanesi ile eş yürütülen tüm yapılarda, çalışmalarda ve organizasyonlarda temsilciliklerini askıya alacak. Ayrıca Legoid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anma törenleri ve benzeri hiçbir seromonide de Patrik I. Bartolomeo'nun merasimlerine iştirak edilmeyecektir" denildi.

Rusya: Biz karışamayız

Bu gelişmelere ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada ise konunun yakından takip edildiği, Ortodoks camiasında her tür ayrılıklara karşı olunduğu ancak Rus devletinin kilisenin işlerine karışmayacağı bildirildi.
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