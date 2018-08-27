Türkiye'deki çocukların yüzde 59'u akıllı telefon sahibi

GFK ve Digital Talks’un ortaklaşa hazırladığı rapor ve medya yansımalarını ele alan Ajans Press, Türkiye’deki çocukların cihaz sahipliğini inceledi. Buna göre, Türkiye’deki 6-15 yaş arası çocukların yüzde 59’unda akıllı telefon bulunuyor. Bu yaş aralığındaki çocukların tablet sahiplik oranı ise yüzde 42’i olarak belirlenirken, bilgisayara sahip çocukların oranı yüzde 44 olarak kayıtlara geçti. Araştırmanın ise161 ebeveyn ile görüşülerek hazırlandığı belirtildi.





En çok Facebook kullanılıyor

Marketing Türkiye'de yer alan habere göre, Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği incelemede yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya araştırmasında, akıllı telefon kullanımlarıyla ilgili yıl içerisinde 7 bin 791, sosyal medya kullanımıyla ilgili 100 bin 222 haber çıkışı tespit edildi.





Haber çıkışları incelendiğinde, akıllı telefon ve sosyal medya bağımlılığının en çok konuşulan haber başlıkları arasında yer aldığı belirlendi. Araştırmada, çocukların yüzde 41’inin sosyal medya hesabı kullanması dikkat çekti. Böylelikle sosyal medya hesaplarından Facebook kullanan çocukların oranı yüzde 85 olurken, yüzde 68’inin Instagram, yüzde 36’sının da YoTube üyesi olduğu anlaşıldı.





Ailelere göreyse çocuklar sosyal medyayı en çok “arkadaşlarıyla iletişim kurmak” için kullanırken, bunu dile getirenlerin oranı yüzde 85 olarak saptandı.





Video izlemek için kullandığını dile getiren ebeveynlerin oranıysa yüzde 66 olurken, fotoğraf ve video paylaşmak için diyenlerin oranı yüzde 64, oyun oynamak için kullananların oranı ise yüzde 56 olarak kayıtlara geçti. Rapor, sosyal medya hesabı bulunan çocukların ebeveynlerinin yüzde 71’i çocuklarının sosyal medya hesaplarını kontrol ettiklerini ortaya koyarken, çocukların kimlerle iletişim halinde olduklarını sorguladıklarını gösterdi.