Samanyolu Haber /Gündem / 'Yerel Seçimleri Boykot ' kampanyası sosyal medyada olay oldu /27 Ağustos 2018 23:41

'Yerel Seçimleri Boykot ' kampanyası sosyal medyada olay oldu

Son dönemde Muhalefet partileri ve özellikle CHP seçmenleri önümüzdeki yerel seçimleri 'Boykot' çağrısı yapıyor...

SHABER3.COM

16 Nisan Halk oylaması ile başlayan ve peş peşe gelen seçimlerin şaibeli olması i AKP ve iktidarını baskıyı artırması ve gayrı meşru ortamın devam etmesine muhalif partilerinde uyum sağlamasına seçmende büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. 

Muhalefet partilerindeki kurultay tartışmaları seçmendeki hayal kırıklığını daha da derinleştiriyor . Bir de Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası hiçbir adım atmadan aylar sonra seçimleri gayrimeşru ilan etmesi bardağı taşıran son damla oldu. 

Son bir haftadır sosyal medyada örgütlenen muhalefet partilerinin seçmenleri 'Yerel Seçimde oy kullanmama ' çağrısı yapmaya başladılar 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ve diğer muhalefet patilerine tepki gösteren bazı seçmenler , seçim sonrası milletvekillerinin yemin etmesi ve TBMM 'de başkanlık seçimine katılmasına rağmen 24 Haziran seçimlerinin gayrı meşru ilan edilmesindeki tezata dikkat çektiler 


Bir çok seçmenin sosyal medyada  meşru olmayan yollarla  Rejim sona erdirildikten sonra, artık seçimlerin,  önemi kalmadığını düşünürken Bazıları da seçimde oy kullanmayarak CHP yönetimine de mesaj niteliği taşıyacağı görüşünde 


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