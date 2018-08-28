Samanyolu Haber /Gündem / İthal sığırlarda şarbon paniği /28 Ağustos 2018 08:58

İthal sığırlarda şarbon paniği

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) Brezilya'dan kurbanlık hayvan olarak getirerek Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin bir mahallesine yakın bölgedeki özel çiftliğe yediemin olarak bıraktığı yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvandan 50’si telef oldu.

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Yapılan incelemenin ardından 'Bu mahallede şarbon hastalığı vardır' yazılı levha asılan çiftlik ve olduğu bölge, karantinaya alındı.

Günalan ve Ahiboz mahalleleri yakınlarındaki çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar, geçen günlerde telef olmaya başladı.

Çiftlikte araştırma yapan Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olan yaklaşık 50 büyükbaş hayvandan örnek alarak incelemeye gönderdi.

İncelemenin ardından çiftlik ve çevresi, şarbon hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı. Çiftliğin girişine ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 'Bu mahallede şarbon hastalığı vardır' yazılı levha asıldı. Maske ile çiftlik bölgesinde çalışan görevliler de hastalık olduğunu belirterek olay yerine gelen basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırdı.

Et ve Süt Kurumu yetkilileri de olayla ilgili bilgi vermedi.
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