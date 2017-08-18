Türkiye'de zulüm gören annelere Hindistan'dan anlamlı destek

Bandw.in isimli internet sitesinde de bu karikatürleri yayınlayan Trivedi, “Türk hükümeti sistematik olarak ya hamileyken veya doğumdan kısa bir süre sonra kadınları darbe suçlarıyla gözaltına alıyor. Şimdiye kadar en az 16 vaka bildirildi.” dedi. Trevedi hamileyken ve doğumdan kısa süre gözaltına alınan 15 kadını çizdi.
Trivedi Hintli siyasi karikatürist ve aktivist olarak biliniyor. “Yolsuzluğa Karşı Karikatürler” adlı kampanyasıyla en iyi bilineni. Trivedi, Hindistan’da internet sansürüne karşı bir hareket olan Save Your Voice’un kurucu üyesi.
Hintli aktivist ve karikatürist Aseem Trivedi
668 bebek cezaevinde
Özelikle 15 Temmuz sonrası OHAL kapsamında anneleri cadı avına maruz kalan yüzlerce bebek ve çocuklar, cezaevinde kalmak zorunda bırakılıyor. Son 3 ayda dört duvara girmek zorunda kalan çocuk sayısı 108 oldu. Toplamda ise cezaevindeki çocuk sayısı 668 ulaştı. Bunların içinde 1 yaşın altındaki çocuk sayısı ise 149’a çıktı.
İşte Aseem Trivedi’nin o karikatürleri;