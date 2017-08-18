30 Ağustos resepsiyonu sarayda yapılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Beştepe’de resepsiyon verecek.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 26 Ağustos’ta ilk kez katılacağı 1071 Malazgirt Zaferi’nin 946’ncı yıldönümü kutlamalarından dört gün sonra Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılacak.





30 Ağustos’ta Anıtkabir’i ziyaret edecek olan Erdoğan, daha sonra Beştepe’de tebrikleri kabul edecek.





Erdoğan, akşam ise Cumhurbaşkanlığı’nda sade bir 30 Ağustos resepsiyonu verecek.





Erdoğan’ın resepsiyonda konuklara hitap etmesi de planlanıyor