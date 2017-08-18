Samanyolu Haber /Gündem / Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 7 ölü /18 Ağustos 2017 08:35

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 7 ölü

Fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi faciaya yol açtı

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 7 ölü

Sakarya' nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre; 7 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
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