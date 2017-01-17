Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de OHAL var, işkence serbest /17 Ocak 2017 13:11

Türkiye'de OHAL var, işkence serbest

Trabzon’da savcı işkenceye uğradığını iddia eden bir kişinin şikayetini KHK kapsamında polisin sorumluğu olmadığı iddiasıyla reddetti.

SHABER3.COM


Gözaltında tutulduğu sırada polislerce tehdit ve darp edilen bir kişinin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu, 667 sayılı KHK’nin 9. maddesi kapsamında "kavuşturmaya yer olmadığı" gerekçesiyle reddedildi.
 
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltında olduğu sırada polisler tarafından tehdit ve darp edildiğini ileri sürüp polisler hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan bir kişiyle ilgili ilginç bir karara imza attı. Soruşturmayı kanun hükmünde kararname (KHK) hükümlerince sonlandırdığını belirten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK kapsamında görevlerini yerine getiren polisler hakkında hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun bulunmadığına dikkat çekti.
 
Cumhuriyet Savcısı Eşref Aktaş'ın "kovuşturmaya yer olmadığı"na dair kararında, "667 sayılı KHK’nın 9. maddesi kapsamında, bu kanun hükmünde kararname kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun bulunmadığının belirtildiği, bu nedenle iddia konusu eylem nedeniyle şikayetçi olunanlar hakkında kovuşturma yasağı bulunduğu anlaşılmakla, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi" dendi.


<< Önceki Haber Türkiye'de OHAL var, işkence serbest Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın IŞİD demeye dili varmadı

Erdoğan'ın IŞİD demeye dili varmadı

DEAŞ adına yapıldığı net

DEAŞ adına yapıldığı net

Numan Kurtulmuş 2023 vizyonunu bakın nasıl anlatmış!

Numan Kurtulmuş 2023 vizyonunu bakın nasıl anlatmış!

"Bakara-Makara"cı Egemen'den Davutoğlu ve Babacan'a salvolar!..

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Son dakika… Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü

Son dakika… Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü

Arabanın motor kapağını açmış orada yolculuk yapıyor

Arabanın motor kapağını açmış orada yolculuk yapıyor

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

AKP'li vekilden "rejimi değiştireceğiz" itirafı

AKP'li vekilden

İslam'a en büyük zararı böyle sözde hocalar veriyor

İslam'a en büyük zararı böyle sözde hocalar veriyor
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:16:09