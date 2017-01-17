3 yıldır aranan Malezya uçağından ümit kesildi

8 Mart 2014’te yolcu ve mürettebatı ile Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan Pekin’e gitmekteyken radar ekranlarından çıkarak kaybolan Malezya yolcu uçağını bulmak için yaklaşık üç yıldır hava, deniz ve denizaltında yapılan çalışmalar sonuç vermedi. Avustralya’daki arama işlemleri koordinasyon merkezinden yapılan açıklamada Avustralya, Malezya ve Çin‘in ortaklaşa yürüttüğü arama çalışmalarının başarısızlıkla sona erdiği bildirildi.

Yapılan resmi açıklamada "Bugün son arama-kurtarma filikası su altı incelemelerini tamamlamıştır. Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın, Hint Okyanusu’nun güneyindeki 120 bin kilometrekarelik büyük arama alanında izine rastlanamamıştır. O nedenle arama çalışmalarına son verilmiştir” ifadelerine yer verildi.





Havacılık tarihinin en büyük bilmecelerinden biri





Kararın kolay alınmadığının belirtildiği açıklamada, uçağın hala bulunma ihtimaline ilişkin umutlardan ise henüz vazgeçilmediği kaydedildi. Kararın, Avusralya, Çin ve Malezya tarafından ortaklaşa alındığı bildirildi.

Yolcu ve mürettebatıyla birlikte toplam 239 kişiyi taşıyan MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart'ta radardan çıkarak ardında hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu. Sırra kadem basan Boeing 777 tipi yolcu uçağı, havacılık tarihinin en büyük bilmecelerinden biri olarak kabul ediliyor.







