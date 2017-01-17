Samanyolu Haber /Dünya / 3 yıldır aranan Malezya uçağından ümit kesildi /17 Ocak 2017 12:57

3 yıldır aranan Malezya uçağından ümit kesildi

Yaklaşık üç yıl önce Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya yolcu uçağını arama çalışmalarına resmen son verildi.

Düşen Malezya uçağının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

8 Mart 2014’te yolcu ve mürettebatı ile Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan Pekin’e gitmekteyken radar ekranlarından çıkarak kaybolan Malezya yolcu uçağını bulmak için yaklaşık üç yıldır hava, deniz ve denizaltında yapılan çalışmalar sonuç vermedi. Avustralya’daki arama işlemleri koordinasyon merkezinden yapılan açıklamada Avustralya, Malezya ve Çin‘in ortaklaşa yürüttüğü arama çalışmalarının başarısızlıkla sona erdiği bildirildi.
Yapılan resmi açıklamada "Bugün son arama-kurtarma filikası su altı incelemelerini tamamlamıştır. Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın, Hint Okyanusu’nun güneyindeki 120 bin kilometrekarelik büyük arama alanında izine rastlanamamıştır. O nedenle arama çalışmalarına son verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Havacılık tarihinin en büyük bilmecelerinden biri

Kararın kolay alınmadığının belirtildiği açıklamada, uçağın hala bulunma ihtimaline ilişkin umutlardan ise henüz vazgeçilmediği kaydedildi. Kararın, Avusralya, Çin ve Malezya tarafından ortaklaşa alındığı bildirildi. 
Yolcu ve mürettebatıyla birlikte toplam 239 kişiyi taşıyan MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart'ta radardan çıkarak ardında hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu.  Sırra kadem basan Boeing 777 tipi yolcu uçağı, havacılık tarihinin en büyük bilmecelerinden biri olarak kabul ediliyor.


<< Önceki Haber 3 yıldır aranan Malezya uçağından ümit kesildi Sonraki Haber >>

DEAŞ adına yapıldığı net

DEAŞ adına yapıldığı net

Numan Kurtulmuş 2023 vizyonunu bakın nasıl anlatmış!

Numan Kurtulmuş 2023 vizyonunu bakın nasıl anlatmış!

"Bakara-Makara"cı Egemen'den Davutoğlu ve Babacan'a salvolar!..

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Son dakika… Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü

Son dakika… Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü

Arabanın motor kapağını açmış orada yolculuk yapıyor

Arabanın motor kapağını açmış orada yolculuk yapıyor

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

AKP'li vekilden "rejimi değiştireceğiz" itirafı

AKP'li vekilden

İslam'a en büyük zararı böyle sözde hocalar veriyor

İslam'a en büyük zararı böyle sözde hocalar veriyor

Ülkücü yazar Bahçeli'nin parti dışındaki 'o grubu'nu açıkladı

Ülkücü yazar Bahçeli'nin parti dışındaki 'o grubu'nu açıkladı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:37