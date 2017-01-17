Samanyolu Haber /Gündem / TMSF Koza-İpek Holding’i rekor zarara uğrattı /17 Ocak 2017 13:42

TMSF Koza-İpek Holding’i rekor zarara uğrattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla başlayan “dolar boz” kampanyasına TMSF’de katılmıştı.

Akın İpek: Tertemiziz...

TMSF Koza-İpek Holding’i rekor zarara uğrattı
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla başlayan “dolar boz” kampanyasına TMSF’de katılmıştı.

Aralık ayı başında medyada “Koza İpek’te kayyumların ‘dolar’ kavgası” başlığıyla bir haber yayınlandı.

Koza İpek Grubuna 26 Eylül 2015 tarihinde 5 kişilik kayyum atanmasının ardından kayyum Hikmet Keleş’in holdingin 250 milyon dolarının Türk lirasına çevrilip mevduata yatırılması yönündeki talebi, kayyumlar arasında tartışmaya neden olmuş ve bir süre sonrada kavgaya dönüşmüştü.

TMSF, 8 Aralık’ta kayyum heyetinden Mustafa Akçil, Arif Yalçın, Hayrullah Dağıstan ve Hikmet Keleş’i kovmuş 250 milyon Dolar’ı da 3.35’ten Türk Lirası’na çevirmişti.

40 günün sonunda Dolar bütün önlemlere rağmen bugün itibariyle 3.80 lira civarında işlem görüyor.

Bu da bir Dolar’da 45 kuruşluk zarar demek.

TMSF’nin, çıkarlarını korumak için yönetimini devraldığı Koza İpek Holding’e toplamda verdiği zarar ise tam 112 milyon 500 bin TL.
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