'Türkiye'de diktatör olmaz, diktatör bir kere Türkçe değil'

Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek’in ‘Ben sayın Bahçeli’nin inşallah, sayın Cumhurbaşkanı’nın yardımcısı olmasını çok önemsiyorum’ sözlerini yanıtladı.





Bahçeli, ''Devlet Bahçeli bir siyasi kurum olan, 48 yıllık, geleneği göreneği olan bir siyasi partinin genel başkanı. Böyle bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi bir sıfatla görev üstlenmesi yakışık almaz. AKP’de onu yapabilecek çok sayıda insan var ama biz ayrı bir tüzel kişiliğiz. MHP’yi kimse bir yere yamamaya kalkmasın'' diye konuştu.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa referandumuna ilişkin miting meydanlarındaki ‘idam’ çağrılarıyla ilgili “İktidar kanadı bunu getirirse MHP destek verecektir. Zaman zaman bunu ille de getireceğiz, götüreceğiz diye istismar edip, işi çoğaltmanın da gereği yok. ‘Getirelim’ diyorsanız, ‘Getirin’ diyoruz” dedi.





Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:





'TÜRKİYE’DE DİKTATÖR OLMAZ'





(‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan güçlü lider. Diktatör olur’ eleştirileri) Zannetmiyorum. Bu kadar yılın tecrübesine dayalı olarak yapılmış olan çok acımasız eleştirilere dayalı olarak sayın Cumhurbaşkanı eğer gelecekte yönetimde tekrar etkin bir konumda olursa, bu konuları dikkate alarak çalışmalarını sürdürür. Türkiye’de diktatör olmaz. Bir defa diktatör Türkçe değil.





YARDIMCI YAKIŞIK ALMAZ





(Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek’in ‘Ben sayın Bahçeli’nin inşallah, sayın Cumhurbaşkanı’nın yardımcısı olmasını çok önemsiyorum’ sözleri) Devlet Bahçeli bir siyasi kurum olan, 48 yıllık, geleneği göreneği olan bir siyasi partinin genel başkanı. Böyle bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi bir sıfatla görev üstlenmesi yakışık almaz. AKP’de onu yapabilecek çok sayıda insan var ama biz ayrı bir tüzel kişiliğiz. MHP’yi kimse bir yere yamamaya kalkmasın.





(MHP’den cumhurbaşkanlığı yardımcılığı) Öyle bir düşüncemiz yok. Arkadaşlarımız da buradalar, kendi aramızda bir değerlendirmede öyle bir düşünceye sahip değiliz.