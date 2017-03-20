Samanyolu Haber /Gündem / Arınç: 17'sinden sonra görüşürüz /20 Mart 2017 13:54

Arınç: 17'sinden sonra görüşürüz

Referanduma kısa bir süre kala AKP, eski bakanları genel merkezde topladı. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu toplantıya programlarını gerekçe göstererek katılmadı, Bülent Arınç kapıda açıklama yapmaktan kaçındı.

Arınç: 17'sinden sonra görüşürüz

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Genel Merkezi'nde eski bakanlarla buluştu. Bu sabah gerçekleştirilen toplantıya, AKP kabinelerinde görev yapan tüm bakanlar davet edildi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AKP'nin ağır toplarından Bülent Arınç da davet edilen isimler arasındaydı.

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu 'programlarından dolayı' toplantıya katılmazken Bülent Arınç, AKP Genel Merkezi çıkışında açıklama yapmaktan kaçındı. "Güzel bir toplantı oldu, faydalı bir görüşme oldu" açıklaması yapmakla yetinen Bülent Arınç, referandum ile ilgili sorulara "17'sinden (Nisan) sonra görüşürüz" yanıtını verdi.
<< Önceki Haber Arınç: 17'sinden sonra görüşürüz Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:45:48