Arınç: 17'sinden sonra görüşürüz

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Genel Merkezi'nde eski bakanlarla buluştu. Bu sabah gerçekleştirilen toplantıya, AKP kabinelerinde görev yapan tüm bakanlar davet edildi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AKP'nin ağır toplarından Bülent Arınç da davet edilen isimler arasındaydı.







Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu 'programlarından dolayı' toplantıya katılmazken Bülent Arınç, AKP Genel Merkezi çıkışında açıklama yapmaktan kaçındı. "Güzel bir toplantı oldu, faydalı bir görüşme oldu" açıklaması yapmakla yetinen Bülent Arınç, referandum ile ilgili sorulara "17'sinden (Nisan) sonra görüşürüz" yanıtını verdi.