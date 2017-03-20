Ergenekon'un akıl hocası Dugin'den 'evet' çağrısı

Rusya meclisinin alt kanadı Duma Başkanı’nın eski danışmanı Alexandr Dugin, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye’deki referandum sürecine ilişkin görüşlerini aktardı. Güçlü merkeziyetçiliği ve devlet egemenliğini savunduğunu ifade eden Dugin, ‘Putin Rusya’sı’ örneği vererek ‘Evet’ seçeneğinin “anlaşılabilir ve belki arzu edilebilir” olduğunu ifade etti.





"BAZI KEMALİST GRUPLARIN ENDİŞELERİNİ ANLIYORUM"





Dugin, başta Vatan Partisi olmak üzere, Erdoğan'a sadık olan ve onu destekleyen bazı Kemalist grupların endişelerini anladığını söyledi. Ancak tek adam sisteminin Rusya’da da olduğunu ve “iyi çalıştığını” savundu.





İşte Dugin’in o açıklaması:





“Referandumda Evet veya Hayır üzerine bazı sözler.





- Öncelikle, devlet egemenliğini savunan güçlü merkeziyetçiliğin destekçisiyim ancak azınlıkların talepleri de dahil olmak üzere insanların taleplerine özen gösteriyorum. Bu, Putin'in Rusya’sı örneğidir ve ‘Evet'in benim için anlaşılabilir ve belki de arzu edilebilir sebebidir. Küreselci seçkinlerin (bataklık) halkın gerçek iradesini gasp etmek için kullanışlı bir aracı olan temsili demokrasiye inanmıyorum.







- Fakat... Erdoğan’a sadık olan, kendisini Gülenist darbenin kritik anlarında destekleyen bazı Kemalist grupların (başta Vatan Partisi olmak üzere) endişelerini anlıyorum. İktidarın Erdoğan’ın elinde merkezileştiği tek adam politikası yerine ulusal güçlerin koalisyonunu tercih ederler. Rusya'da da tek adam politik sistemi var ve iyi çalışıyor. Fakat yine de ‘Hayır'a olan eğilimleri anlaşılabilir ve gördüğüm kadarıyla da meşrudur.













Dugin'in "Erdoğan'a sadık ulusalcılar ve Kemalistler" sözü Perinçek'in Bahçeli'yle yaşadığı tartışmada 'Erdoğan'ı tercih eden Perinçek'i tercih etmiş olur' sözlerini hatırlattı.



