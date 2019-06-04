Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de bayram bilançosu: 34 ölü, 337 yaralı /04 Haziran 2019 22:48

Türkiye'de bayram bilançosu: 34 ölü, 337 yaralı

31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden 4 Haziran saat 16.00'ya kadar çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

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Ramazan Bayramı tatilinin başından bu yana yurt genelinde şehirler arası, şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 34 kişi öldü, 337 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden 4 Haziran saat 16.00'ya kadar çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Yurt genelinde 24 saatteki trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda 34 kişi öldü, 337 kişi yaralandı.
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