Polimetre'den Honaz seçimi analizi: AKP büyük oy kaybediyor ve bunun farkında değil...

Denizli'nin Honaz ilçesinde yenilenen seçimlerde CHP adayı Yüksel Kepenek 10 bin 697 oy ile belediye başkanı seçildi. 3 dönem Honaz'da belediye başkanı olan AKP adayı Turgut Devecioğlu ise 8 bin 359 oyda kaldı. İki isim arasındaki oy farkı 31 Mart seçimlerinde yalnızca bir oydu.





T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirmede bulunan veri analizi kuruluşu Polimetre, “Tablonun incelenmesinden CHP adayının 31-Mart-2019 seçiminde aldığı oylara ilaveten, AKP’den binden fazla, SP’den 48 oy aldığı hesaplanmaktadır. Ayrıca BTP, VP ve DP seçmeninin de CHP adayına destek verdikleri anlaşılmaktadır” verisini paylaştı.





Polimetre “Honaz Seçimini 31-Mart’ta 1 oyla kaybeden AKP’nin güç kaybetmekte olduğu bellidir. İlginç olan AKP’nin güç kaybettiğinin farkında olmamasıdır” değerlendirmesinde bulundu. Polimetre raporunda “Haziran-2019 Honaz Seçimi, 23-Haziran’da yapılacak İstanbul Seçimi açısından önemli ipuçları taşımaktadır” ifadeleri yer aldı. Polimetre’nin kurucusu M.Günal Ölçer "bu sonucun İstanbul seçimlerine uyarlanması halinde aradaki farkın 1 milyonun da üstüne çıkabileceğini hesaplıyoruz" dedi.





Polimetre’nin kurucusu M.Günal Ölçer’un Honaz seçimine ilişkin değerlendirmeleri şöyle:





AKP 31-Mart-2019 Yerel Seçimlerinde 1 oy farkla kaybettiği HONAZ Belediye Başkanlığı Seçimin bu kez 2,338 oy farkı ile kaybediyor. Oransal olarak bu fark AKP için yüzde 12.2 oy kaybı anlamına gelmektedir.





AKP+MHP Adayının oyu 1,031 azalırken HDP’nin de desteklediği CHP+IYI Adayının oyu 1,306 artıyor. CHP adayının 31-Mart-2019 seçiminde aldığı oylara ilaveten, AKP’den binden fazla, SP’den 48 oy aldığı hesaplanmaktadır. Ayrıca BTP, VP ve DP seçmeninin de CHP adayına destek verdikleri anlaşılmaktadır.



