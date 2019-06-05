Samanyolu Haber /Gündem / ABD’li üst düzey diplomattan Türkiye’ye çağrı: İkisi birden olmaz /05 Haziran 2019 08:56

ABD’li üst düzey diplomattan Türkiye’ye çağrı: İkisi birden olmaz

ABD ile Türkiye arasında ciddi bir gerilime sebep olan S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi. ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'ye çağrıda bulundu. Hutchison, "Ya onu ya bunu seçebilirsiniz, ikisini de alamazsınız" dedi.

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ABD-Türkiye ve Rusya hattında tansiyonun yükselmesine sebep olan S-400 hava savunma sistemi ve F-35 uçaklarının satın alınması sürecinde bir son dakika gelişmesi yaşandı… ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin karşı olduğu S-400’lerin satın alınma süreciyle ilgili ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison yaşananları anlattı.

Bir dönem ABD’de senatör olarak da kendine has bir yer edinen Hutchison, CNBC kanalına çıktı ve durum değerlendirmesi yaptı. Hutchison, Türkiye’nin S-400’leri satın almasının Rusya’nın bir planı olduğunu söylerken, “Rusya NATO müttefikliğini bozmak ve zayıflatmak için birçok yol aramaya devam ediyor. Rus savunma sistemi ile F-35 savaş uçaklarının aynı ordu kontrolünde olması kabul edilemez. Bir karar vermek zorundasınız. Birini ya da ötekini seçebilirsiniz ama ikisini birden alamazsınız” dedi.

Hutchison, Türkiye’nin üretim partnerlerinden ve resmi alıcısı olduğu F-35 programına karşı S-400’lerin bir tehdit unsuru olduğunu da dile getirdi.
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