Darbe girişimi bahane edilerek her meslekten yaklaşık 20 bin kadının tutuklu olarak cezaevlerinde bulundurulduğu Türkiye'deki zulmü Türkiye'de yaşayan basın yayın organları ya da karikatüristler görmezken binlerce km uzakta yaşayan Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, The Globe Post için çizdiği 'Mother's day in Turkey' başlıklı karikatürde konuyu işledi.