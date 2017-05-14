Samanyolu Haber /Ekonomi / Kayyım atanan inşaat devi yarı fiyatına bile satılamıyor /14 Mayıs 2017 13:40

Kayyım atanan inşaat devi yarı fiyatına bile satılamıyor

Türkiye'nin 'en beğenilen şirketi' seçilen Dumankaya İnşaat, kayyum atandıktan sonra 'itibarı azaldığı için' kaynak bulamaz hale geldi. Ev teslimi bekleyen 10 bin kişi mağdur. TMSF, 700 milyon TL'lik şirketi yarı fiyatına satamıyor.

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Türkiye’nin ilk 500 firması içerisinde 224 sırada yer alan Dumankaya İnşaat Gülen cemaati soruşturması kapsamında kayyuma devredildikten sonra kaynak bulamaz hale geldi.

Hürriyet‘ten Jale Özgentürk‘ün yazısına göre 700 milyon TL değer biçilen Dumankaya’dan ev alan 10 bine yakın insan mağdur oldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), duran inşaatları harekete geçirmek için kaynak arıyor. Şirketin toplam 700 milyon TL değer biçilen mülklerini satmaları için şirket arayan TMSF, talip bulmakta oldukça zorlanıyor.’

Fortune Türkiye’nin değerlendirmesine göre en büyük 500 şirket arasında 224’üncü , en karlı şirketler sıralamasında ise yüzde 71.4 ile özkaynak karlılığı en yüksek 12’nci şirket olan Dumankaya, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Halkalı, Esenyurt’ta projeleri satamaz hale geldi.

Özgentürk‘ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

2017 sonunda teslim edileceği açıklanan projelerde şu anda inşaatlar tamamen durmuş. İnternet sitesine ulaşılamıyor. 

Ödemelerini yapıp evlerine kavuşmayı bekleyen çoğunluğu orta gelir sınıfından binlerce kişi ise muhatap bulamıyor. Mağduriyetler iç paralayıcı.

“Bizler zengin insanlar değiliz. Kıt kanaat oluşturduğumuz birikimlerle ev sahibi olmak için bu projelere girdik. Devletimizin güvencesine güvendik. Belirsizlik bir kısmımızın sağlığını tehlikeye sokuyor” cümleleriyle bazı bakanlara yazdıkları yazılara da bir yanıt yok.

Türkiye’nin en prestijli şirketi derken bugün itibarı sıfırlanan Dumankaya’da neler oluyor diye TMSF’ye sordum ama ne yazık ki ben de yanıt alamadım.

TMSF kayyumlarından yanıt gelmeyince sektörde araştırma yaptım. Öğrendiğime göre TMSF, şirketin 700 milyon TL olarak değerlediği mülklerini satması için bazı kurumlarla görüşmeler yapıyor. Ancak şirketin itibar kaybı nedeniyle satışın zor olacağını öne süren alıcılar fiyatın neredeyse yarı yarıya düşürülmesini bekliyor. Kaynak yaratmada zorlanan TMSF de yarım kalan projelere başlamak için çözüm bulamadığı için açıklama yapmıyor. Ancak TMSF’ye devredilen bu mülkler, değerler artık halkın malı sayılır. Devredilen tüm şirketlerdeki gelişmeler hakkında kamuoyuna belirli aralıklarla bilgi vermek TMSF’nin görevi değil mi?
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