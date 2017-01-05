Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 347 kişiyi katleden 1170 kişiyi yaralayan IŞİD'ten sadece 7 kişi ceza aldı! /05 Ocak 2017 15:06

Türkiye'de 347 kişiyi katleden 1170 kişiyi yaralayan IŞİD'ten sadece 7 kişi ceza aldı!

Üç buçuk yılda Türkiye'de gerçekleştirdiği 10 bombalı saldırıda 347 kişinin ölümüne, bin 170 kişinin yaralanmasına yol açan IŞİD'ten sadece 7 kişi ceza aldı.

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IŞİD, Türkiye'de 11 Mayıs 2013'ten bu yana 10 bombalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda toplam 347 kişi hayatını kaybetti, bin 170 kişi yaralandı. 
 
IŞİD 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı saldırısını gerçekleştirdi. Bu saldırıda 52 kişi öldü, 146 kişi yaralandı. 
 
IŞİD'in 18 Mayıs 2015'te Adana ve Mersin'deki HDP binalarına saldırısında ölen kişi olmadı, 6 kişi yaralandı. 
 
5 Haziran 2015'te HDP mitingine saldıran IŞİD 4 kişiyi öldürdü, 100 kişiyi yaraladı. 
 
IŞİD'in 20 Temmuz 2015'teki Suruç saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi yaralandı. 
 
En büyük saldırısını 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştiren IŞİD 109 kişiyi öldürdü, 400 kişiyi yaraladı. 
 
IŞİD saldırıları 12 Ocak 2016'da 12 kişinin öldüğü Sultanahmet, 19 Mart 2016'da 4 kişinin öldüğü İstiklal Caddesi, 28 Haziran 2016'da 45 kişinin öldüğü Atatürk Havalimanı, 20 Ağustos 2016'da 57 kişinin öldüğü Gaziantep ve 1 Ocak 2017'de 39 kişinin öldüğü Reina saldırılarıyla devam etti. 
 
SADECE 7 KİŞİ CEZA ALDI
 
Bombalı saldırılarda toplam 347 kişiyi katleden, bin 170 kişiyi yaralayan IŞİD hakkında açılan soruşturmalar, hazırlanan iddianameler, yapılan yargılamalar sonucunda bugüne dek yalnızca 7 kişi ceza aldı. 
 
2011-2016 arasında IŞİD bağlantılı operasyonlarda 7 bin 15 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 513'ü tutuklandı, 7'si ceza alarak hüküm giymiş oldu.  
 

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun konuya ilişkin soru önergesine yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yanıtında 19 Temuz 2016 tarihli verileri paylaştı. Bakan Bozdağ yanıtında şöyle dedi: 
 
"Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, ceza infaz kurumlarında 19 Temmuz 2016 tarihi itibariyle soru önergesinde bahsi geçen terör örgütüne mensup 513 tutuklu ve 7 hükümlünün bulunduğu anlaşılmıştır."

MAHKEMELERİN SERBSET BIRAKTIĞI IŞİD'LİLER!
 
Dün gazetelere yansıyan bir habere göre, İstanbul'da bir mahkeme, "Sabit ikametgâh sahibi olduğu" gerekçesi ile IŞİD sanığını tahliye etti.
 
2015'in Kasım ayında da Ankara'da gerçekleştirilen IŞİD operasyonunda gözaltına alınan IŞİD mensupları jet hızıyla yargılanıp tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişlerdi. 
 
Yine aynı ay içerisinde Antalya'da düzenlenen IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 20 IŞİD şüphelsinin tamamı serbest bırakılmış, operasyonla ilgili de "gizlilik kararı alınmıştı. 
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