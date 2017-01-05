Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Şevki Yılmaz canlı yayında açık açık El Kaide liderini övdü! /05 Ocak 2017 15:16

AKP'li Şevki Yılmaz canlı yayında açık açık El Kaide liderini övdü!

Şevki Yılmaz: “Usame Bin Ladin, vatansever bir kahramandır.” Hakan Albayrak: Allah Usame bin Ladin'in ecrini artırsın ve taksiratını affetsin.

AKP'li Şevki Yılmaz canlı yayında açık açık El Kaide liderini övdü!

Açıkça El Kaide'yi övdü!

28 Şubat’ın sembol isimlerinden ve şimdinin sıkı AKP’lisi Şevki Yılmaz, Usame Bin Ladin’i kahraman ilan etti.  Aynı zamanda AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın babası olan Şevki Yılmaz, Akit TV’de canlı yayında terör örgütü El Kaide’nin propagandasını yaptı. 

Şevki Yılmaz şöyle konuştu: "11 Eylül, Abd'nin tekrar Ortadoğu’ya  yerleşebilmesi için bir senaryoydu.  Usame Bin Ladın gibi kahraman vatansever bir insan dünyaya terörist gösterildi. Usame Bin Ladin, Afgan mücahitlerle birlikte Ruslarla savaştı, Rusları yendi. Usame Bin Ladin, dünyanın en zengin ailesinin evladı. Zevki ve şehveti için Afgan dağında neden dursun ki? Bu adam zevki saltanatı bırakmış. Kızıl orduyu yıkmak için dağlarda cihat etmiştir. ABD, Sudan'da Müslümanlar ilaç üretemesin diye ilaç fabrikasını bombaladı. O fabrikayı kuran da zavallı Usame Bin Ladin. Oradaki insanlar sömürülmesin diye adam ilaç fabrikası kuruyor. Köprü yaptı, çok hizmetleri var Afrika’da.  Dostumuzu düşmanımızı tanıtmadılar bize."

İSLAMCILARIN KAHRAMANI EL KAİDE!

Şevki Yılmaz'ın El Kaide lideri terörist Üsame bin Ladin'i övmesi şaşırtıcı değil. Çünkü Türkiye'deki İslamcılar ve AKP, başından bu yana hep ondan yana tavır aldı. İslamcı cenahın yayınlarında Üsame bin Ladin açıkça övüldü. Hasan Karakaya'dan Esra Elönü'ye kadar birçok yazar, özellikle Üsame bin Ladin öldürüldükten sonra kaleme sarılıp El Kaide'yi öcme yarışına girmişti. Hakan Albayrak, 3 mayıs 2011'de Yeni Şafak'taki köşesinde şöyle yazmıştı örneğin:

"Bu kahpe düzenin çarkına tüküreyim (Ah bir tükürebilsem)!

Usame Bin Ladin gerçekten öldürüldü mü, bilmiyorum.

Öldürüldüyse, Allah Teâlâ ecrini arttırsın ve taksiratını affeylesin."

SAVCILAR HAREKET GEÇECEK Mİ?

El Kaide tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de terör örgütü olarak kabul ediliyor. Onlarca gazeteciyi terör örgütü propagandasından tutuklayan hükümetin ve savcıların, Şevki Yılmaz'ın açıkça terör örgütü El Kaide'yi övmesi karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor. Harekete geçilmemesi halinde başta HSYK olmak üzere ilgili savcılar "görevi ihmal" suçunu işlemiş olacaklar. 

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