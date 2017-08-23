Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye ve Rusya, S-400 anlaşmasını imzaladı /23 Ağustos 2017 08:14

Türkiye ve Rusya, S-400 anlaşmasını imzaladı

Rus yetkililer, Türkiye ile S-400 anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

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Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile S-400 füze savunma sistemleri için gerekli sözleşmenin imzalandığını belirterek, “Ancak söz konusu sözleşme henüz yürürlüğe girmedi.” dedi.

Başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miheyev, S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin Türkiye ve Rusya arasındaki istişarelerin devam ettiğini belirtti.

İki ülke arasında S-400'lerin teminine ilişkin sözleşmenin imzalandığına işaret eden Miheyev, "Ancak sözleşme henüz yürürlüğe girmedi. Bazı teknik detaylar üzerinde çalışıyoruz." yorumunu yaptı.
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