Türkiye ve Rusya, S-400 anlaşmasını imzaladı

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile S-400 füze savunma sistemleri için gerekli sözleşmenin imzalandığını belirterek, “Ancak söz konusu sözleşme henüz yürürlüğe girmedi.” dedi.





Başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miheyev, S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin Türkiye ve Rusya arasındaki istişarelerin devam ettiğini belirtti.





İki ülke arasında S-400'lerin teminine ilişkin sözleşmenin imzalandığına işaret eden Miheyev, "Ancak sözleşme henüz yürürlüğe girmedi. Bazı teknik detaylar üzerinde çalışıyoruz." yorumunu yaptı.