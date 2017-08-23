ABD Savunma Bakanı Mattis Ankara'ya geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Bağdat ve Erbil’de temaslarda bulunacak. ABD 25 Eylül’de Iraklı Kürtlerin yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunun ertelenmesi için Erbil’e baskı yaparken, masada Türkiye açısından beş önemli başlık daha söz konusu.





Irak ve Suriye’de yaşanan gelişmeler nedeniyle bölgede başdöndürücü bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Bu trafiğin önemli bir ayağını da Ankara oluşturuyor. Geçen hafta İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin Ankara, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da Bağdat ve Erbil ziyaretleriyle başlayan trafik bugün de devam edecek. Dün Bağdat ve Erbil’de temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı James Mattis bugün Ankara’ya gelirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Bağdat ve Erbil’de günübirlik temaslarda bulunacak. Diplomatik kaynaklara göre bu yoğun trafiğin gündeminde şu beş başlık var:





1- Kürt referandumu





Çavuşoğlu, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Başbakan Haydar el-İbadi’nin de aralarında bulunduğu isimler ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle biraraya gelmesinin ardından geçeceği Erbil’de, bağımsızlık referandumunda ısrar eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile görüşecek. Çavuşoğlu, Barzani’yi referandumda Irak’ı içsavaşa sürekleme tehlikesi olduğunu hatırlatıp, bunun bölgeyi de tehlikeye sokacağını vurgulayacak. Çavuşoğlu Bağdat’a da Erbil yönetiminin ekonomik ve petrol satışlarındaki taleplerinin yerine getirilmesi mesajını iletecek.





2- PYD’ye verilen silahlar





Mattis, dün Bağdat ve Erbil’deki temaslarda bulundu. Bağdat ile DEAŞ’a karşı işbirliğini ele alan Mattis, Erbil’de Barzani yönetimine 25 Eylül referandumunun zamansız olduğu, DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği gerekçesiyle ertelenmesi yolunda baskıda bulundu. Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek ve Genelkurmay Karargâhı’nda temaslarda bulunacak olan Mattis’i bekleyen konulardan biri de ABD’nin Rakka’ya yönelik operasyonda PYD/YPG güçleri ile işbirliği. Türkiye, PYD/YPG’nin silahlandırılmasına karşı olan tutumunu bir kez daha dile getirip, PYD’ye verilen ve PKK’da ele geçirilen silahlarla ilgili bilgi verecek.





3- Net mesaj





Mattis ile ele alınacak konulardan bir diğeri Türkiye sınır hattındaki İdlib ve Afrin’deki gelişmeler olacak. PYD/YPG hakimiyetindeki Afrin’den Türkiye’nin toprak bütünlüğüne tehdit olması durumunda buna askeri müdahaleyle karşılık verme kararlılığı Mattis’e iletilecek. Aynı şekilde İdlib’de El Kaide bağlantılı unsurların bahane edilerek bu bölgenin PYD/YPG güçlerine teslim edecek bir operasyonun kabul edilemeyeceği vurgulanacak.





4- Telafet operasyonu





Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Bağdat ziyaretinde Türkmen kenti Telafer operasyonunda etkin rol oynayan Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin konuşulması da bekleniyor. Ankara, İran’ın destek verdiği Haşdi Şabi’nin bölgedeki Sünnilere karşı mezhepçi tutumundan endişe ediyor. Görüşme, Haşdi Şabi’nin dün Telafer’in üç semtini kontrol altına aldığının açıklanması ertesine denk gelecek.





5- İran'la operasyon





Mattis’in Ankara, Çavuşoğlu’nun

Bağdat temaslarında Türkiye ile İran’ın PKK ve PJAK unsurlarına yönelik ortak operasyon düşüncesi de gündeme gelebilir. İran Genelkurmay Başkanı’nın Ankara ziyaretinde konu konuşulmuş olsa da, İran’ın olası bir operasyonda Haşdi Şabi’yi devreye sokma planı Ankara’da kabul görmüyor.