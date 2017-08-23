Samanyolu Haber /Gündem / Ev baskınında hırsızlık yapan polis serbest bırakıldı /23 Ağustos 2017 08:24

Ev baskınında hırsızlık yapan polis serbest bırakıldı

Manisa’da baskın düzenledikleri bir evde altın ve 400 TL parayı çalarken kameraya yakalan polis hakkında dava açıldı. Hırsızlığı ailenin fark etmesi üzerine, bulmuş gibi yapıp ziynet eşyasını geri vermeye çalışan polis, 2 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Ev aramasında hırsızlık yapan polis ilk kez kameraya yakalandı

 Yaşanan bu hırsızlık olayının görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Manisa Emniyet Müdürlüğü’nden polis hakkında açıklama geldi. Açıklamada, polisin görevden uzaklaştırıldığı, adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü, bir polisin ev baskını sırasında para çaldığı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı, adli ve idari soruşturma başlatıldığı bilgisi yer aldı.

Ailenin altın ve paralarının kaybolduğunu söylemesine rağmen polisler bunu tutanağı geçirmedi. Aile, bunun üzerine altın ve paraları çaldığını iddia ettiği polis hakkında Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu işleme alan savcılık, arama sırasındaki kamera görüntülerinde yaptığı incelemenin ardından, sanık A.V.H. hakkında gözaltı kararı çıkardı. Olaydan 10 saat sonra gözaltına alınan polisin üzerinde ve görev yaptığı araçta yapılan aramada kaybolan altın ve para bulunamadı. İki günlük gözaltının ardından savcılığa çıkarılan polis, “görevi kötüye kullanma” nedeniyle tutuklanma talebiyle Salihli Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, delilleri karartma, kaçma ve saklanma imkânının olmaması, tutuklama tedbirinin oranlı olmayacağı iddiasıyla polisi “adli kontrol” ve yurtdışına çıkış yasağı tedbiri vererek serbest bıraktı.
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