Türkiye ve ABD arasında silahlı çatışma riski artıyor

ABD’de 1985’ten beri dış siyaset üzerine yayın yapan köklü yayın kuruluşlarından The National Interest dergisi, ABD hükümetinin Suriye’de tek taraflı eylemlerden vazgeçmesi ve kapsayıcı ve çok taraflı diplomasiye geçiş yapması gerektiğini belirtti. Dergi ayrıca Türkiye ile ABD arasında silahlı çatışma riskinin arttığını yazdı.









Türkiye’nin Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na dikkat çeken NI, Washington’un Kürtlere aktif destek vermesi nedeniyle Türkiye ve ABD arasında silahlı çatışma riskinin arttığını vurguladı.





Suriye’de İsrail F-16’sının düşürülmesi nedeniyle İsrail ile Suriye ve İran arasında da çatışma riskinin arttığını yazan NI’ye göre bu iki husus, Suriye’deki krizi tırmandırabilir.





Bu arada NI, ABD yönetimine IŞİD’in yenildiğini ve Suriye hükümet güçlerinin Rusya ve İran’ın desteğiyle zafer kazandığını kabul etmeyi önerdi.





Günümüzde Suriye’de çözüme yönelik diplomatik çabaların büyük bölümünün ABD değil, Rusya, Türkiye ve İran tarafından sarf edildiğini de kaydeden NI, Beyaz Saray’ın Suriye’de tek taraflı eylemlerden vazgeçmesi ve kapsayıcı ve çok taraflı diplomasiye geçiş yapması gerektiğini vurguladı.