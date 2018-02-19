Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar sürekli zirvede peki yükseliş devam edecek mi...

Altının gram fiyatı bu hafta dolar kurunda yaşanan değer kayıplarına karşın ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 161 lira seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı 164,92 lirayla son 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 0,5 getiri sağlayan altının gram fiyatı, bu haftayı 162,3 liradan tamamladı.







Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.362 doları test ederken son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık bazda bakıldığında yüzde 2,55 değer kazanan ons altının fiyatı, haftayı 1.348 dolar seviyesinden tamamladı.





"ALTININ GRAM FİYATI 170-171 LİRAYI GÖREBİLİR"





Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, altının gram fiyatındaki yükselişin daha çok küresel piyasalarda ons fiyatındaki değer kazançlarından kaynaklandığını söyledi.