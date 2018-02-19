TSK'dan kimyasal silah iddialarına cevap









Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının Suriye sınırında birlikleri denetlemesinden sonra gelen açıklama, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) internet sitesinden yayımlandı.





Açıklamada ayrıca "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekâtın başarılı bir şekilde devam ettiğini" belirtildi.





Sivillerin korunmasına yönelik "her türlü hassasiyetin gösterildiği" ifadesi de açıklamada yer aldı.





'Türkiye kimyasal silah kullandı' iddiası

Suriye'deki Kürt güçleri ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk ordusunun Cuma günü sivillerin yaşadığı bir köye gaz saldırısı yaptığını ve altı sivilin yaralandığını iddia etmişti.





Halk Savunma Birlikleri (YGP) sözcüsü Birusk Hasaka Reuters'a yaptığı açıklamada, Afrin'in kuzeybatısındaki köye yapılan saldırıda yaralanan altı kişinin nefes alma güçlüğü çektiğini ve kimyasal saldırı belirtileri taşıdığını belirtmişti.





Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk ordusunun vurduğu köyde yaralananların ayrıca göz bebeklerinde büyüme olduğunu iddia etti.





Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir doktor da iddialara destek verdi.