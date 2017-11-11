Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye uzmanı ABD'li profesör Barkey'e yakalama kararı /11 Kasım 2017 10:06

Türkiye uzmanı ABD'li profesör Barkey'e yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı olduğu iddiasıyla Prof. Dr Henri Barkey’e yakalama kararı çıkarttı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı olduğu iddiasıyla Lehigh Üniversitesi Profesörlerinden Henri Barkey’e yakalama kararı çıkarttı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan sorumlu Başsavcıvekili Hasan Yılmaz’ın yürüttüğü soruşturmada, 15-16 Temmuz 2016 tarihinde Büyükada Splendid Otel’de yapılan toplantıda Henri Jack Barkey’in darbeyi organize edip koordine ettiği ileri sürülüyor.

ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz ile Osman Kavala’nın da tutuklandığı soruşturma dosyasındaki bulgulara göre Henri Barkey’in şüphelilerle Türkiye ve yurt dışında bir araya geldiği ve toplantılar yaptığı iddia ediliyor.

Henri Barkey Türkiye üzerine yaptığı araştırmalarla biliniyor
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