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İzmir'de hizmete operasyon: 47 gözaltı
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İzmir'de hizmete operasyon: 47 gözaltı
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11 Kasım 2017 10:10
İzmir'de hizmete operasyon: 47 gözaltı
Hizmet hareketine karşı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir şehir merkezi ve 6 ilçede, 86 adrese operasyon düzenlendi.
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Operasyonlarda 47 kişi gözaltına alındı.
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