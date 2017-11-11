Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de hizmete operasyon: 47 gözaltı /11 Kasım 2017 10:10

İzmir'de hizmete operasyon: 47 gözaltı

Hizmet hareketine karşı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir şehir merkezi ve 6 ilçede, 86 adrese operasyon düzenlendi.

SHABER3.COM

Operasyonlarda 47 kişi gözaltına alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İzmir'de hizmete operasyon: 47 gözaltı Sonraki Haber >>

Böyle ceza olur mu?

Böyle ceza olur mu?

'Benim Kardeşlerim sonradan gelecekler 'müjdesi

'Benim Kardeşlerim sonradan gelecekler 'müjdesi

Bu nasıl yargılama?

Bu nasıl yargılama?

Bylock içerik raporu herkesi güldürdü

Bylock içerik raporu herkesi güldürdü

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

Bir hakim ilk defa konuştu

Bir hakim ilk defa konuştu

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:43