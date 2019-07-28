Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Darbe Araştırma Raporu’nu bakın neden açıklamamış? /28 Temmuz 2019 11:37

AKP, Darbe Araştırma Raporu’nu bakın neden açıklamamış?

Büyük bir gürültü ile kurulan TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporu hala ortada yok

SHABER3.COM

AKP’li bir vekil, Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunun ‘Hizmet Hareketi için AİHM’de delil olarak kullanabilir’ endişesi nedeniyle yayınlanmadığı ifade etti. Bu süreçte Komisyona 15 Temmuz’un 2 kritik ismi dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan da ifade için gelmemişti.

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında “Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu” raporunun neden açıklanmadığı tartışma konusu oldu. Meclis Başkanlığına sunulan ancak basılmayan rapor, Genel Kurul’da da görüşülmedi. Komisyonda görev yapmış AKP’li bir milletvekili ise raporun yayınlanmama nedenini ‘Hizmet Hareketi yönelik yargılamaları’yla ilişkilendirdi.
 
Gazete Duvar’ın haberine göre, raporda başta CHP’nin muhalefet şerhi olmak üzere, önemli açıklamalar ve tespitler olduğuna dikkat çeken Komisyon üyesi, AİHM’de Hizmet Hareketi tarafından delil olarak kullanır diye raporun yayınlanmadığını ifade etti. Rapor yayınlanmış ve Meclis’te görüşülmüş olsa 15 Temmuz ile ilgili Meclis raporu olarak referans niteliğinde bir çalışma olarak tarihe geçecekti.
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