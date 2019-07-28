Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Belediye başkanı seçilemeyince rektör yapıldı /28 Temmuz 2019 10:45

AKP'den Belediye başkanı seçilemeyince rektör yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne atadığı Prof. Dr. Yılmaz Can, AKP'den hem milletvekili aday adayı hem de belediye başkan adayı olmuş.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Can, AKP'den Giresun Milletvekili Aday Adayı ve Giresun Belediye Başkan Adayı da olmuş ancak seçilememişti.

Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Üniversitesi (GRÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesi üzerine üniversiteye rektör vekili olarak atanmıştı.

2010-2012 yılları arasında rektör vekili olarak görev yapan Yılmaz Can, 2015 yılında AKP’den Giresun Milletvekili Aday Adayı ve 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Giresun Belediye Başkan Adayı da olmuştu.
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