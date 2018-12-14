Türkiye satın alma gücünde 37 ülke arasında 29. oldu

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından açıklanan satın alma gücü paritesinde (SGP) kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) endeks değeri ortalama 100 birim. Türkiye 67 birimle AB ortalamasının 33 puan altında.





Haziranda açıklanan bir önceki sıralamaya göre Türkiye’nin yeri değişmezken, endeks değeri 65’ten 67’ye çıktı.





Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, üç Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), beş aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve bir potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ele alındı.







Söz konusu 37 ülke arasında SGP’ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 253 ile Lüksemburg, en düşük ülke 30 ile Arnavutluk.





Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 153 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 70 altında.





Türkiye ise 37 ülkelik sıralamada 29’uncu basamakta.